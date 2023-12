Nagy esemény Szegeden decemberben a Zengő Alföld – Kék Mókus kupa, hiszen tulajdonképpen az egész hónapon át – pontosabban a hónap összes hétvégéjén – folynak a küzdelmek. Három kategóriában vívnak meg a trófeáért a csapatok, a nyílt korosztályban, illetve a 35 fölötti és a 45 fölötti korosztályban. A kecskeméti Maxx-Autó vállalat csapata mind a két utóbbi kategóriában elindult.

A kecskeméti székhelyű cég harmincöt fölötti csapata a keretét tekintve tulajdonképpen az egész Felső-Kiskunságot felöleli, a névsoruk a Bács-Kiskun vármegyei bajnokságban a közelmúltban és ma is nagyon jól csengő nevekkel van teli. Palásti Sándor, Tóth István (a Kiskunfélegyháza jelenlegi másodedzője), Valkai Tamás – aki még szinte automatikusan félegyházinak számít, noha nyár óta már a Lajosmizsét erősíti - , Ábel Zsolt, Zs. Juhász István, no meg a csapatvezető Keresztes Zoltán mind elsősorban Kiskunfélegyházához kötődnek, többségük a közelmúltban segítette nem is egy bajnoki címhez a Félegyházát, de vannak köztük, akik még ma is aktív játékosai a bajnoki címvédő csapatnak. Ábel Zsolthoz hasonlóan Koncz Zsolt is szorosan kötődik a Kiskunfélegyházához – mind játékosként, mind edzőként –, de a Kecskeméti TE-hez is, hiszen a csapat első NB I.-es korszakának az oszlopos tagja volt. A csapatot alapjában alkotó Kiskunfélegyháza-tengelyét kiegészíti még a kunszállási Kertész Ádám, a kiskőrösi Nagy Attila, a hartai Csehi Tamás, a tiszakécskei Káli Tibor, a lajosmizsei Fekete Attila, és a jelenleg az Örkény kapufáját védő Házi Imre, aki belülről kiválóan ismeri többet között az izsáki, a városföldi, a hetényi, a kerekegyházi és a lajosmizsei öltözőt is. Bács-Kiskun vármegye játékvezetői kara is képviselteti magát a Maxx-Autóban Katona Balázs révén, aki labdarúgó szerelést húzva cseppet sem lóg ki az illusztris neveket felvonultató keretből. Márpedig ez a névsor egy igazi csemege, tulajdonképpen egy ütős Bács-Kiskun vármegyei válogatottal egyenértékű.

Ez a csapat indult el tehát a szegedi Kék mókus kupán. A 35 pluszos korosztályban december második hétvégéjén rendezték a csoportmérkőzéseket – a nyolc bajnokaspiráns két csoportba osztva küzdött az elődöntőbe jutásért, az első és a második helyett kellett ehhez elérni az adott csoportban –, hogy Szilveszter előtt következzen a zárógála, annak keretében az elődöntők és a döntők.

Az Etelka sori csarnokban rendezett tornán a Maxx-Autó a Bárka-Szeged, a Kecskeméti TE és a Ficak csapatával került egy csoportba. Vagyis már a csoportok kisorsolásakor eldőlt, hogy egy virtigli Bács-Kiskun vármegyei derbire is sor kerül már a selejtezőkörben, hiszen a Kecskeméti TE harmincöt pluszos öregfiók csapata is a Maxx-Autó leendő elelnfelei között volt.

A nap első mérkőzésén a Maxx-Autó a Bárka Szeged csapatát, majd a Kecskeméti TE a Ficakot győzte le. A harmadik mérkőzésen megszerezte első győzelmét a szegedi Bárka, majd miután a Maxx-Autó legyőzte a vármegyei riválisát, a Kecskeméti TE csapatát, a harmadik körben már biztos továbbjutóként a Ficak ellen is begyűjtötte mind a három pontot. A csoportkör utolsó mérkőzésen a továbbjutásért küzdött a Bárka a Kecskeméttel, a találkozón gyakorlatilag már az első tíz percben kivívták az elődöntős részvétel jogát a szegediek.

Az A csoport mérkőzései:

Bárka Szeged–Maxx-Autó 2–4

Kecskeméti TE–Ficak 5–3

Ficak–Bárka Szeged 3–5

Kecskeméti TE–Maxx-Autó 4–8

Maxx-Autó–Ficak 9–5

Bárka Szeged–Kecskeméti TE. 12–5

Az a csoport végeredménye:

1.. Maxx-Autó 3 3 0 0 21 11 10 9

2. Bárka-Szeged 3 2 0 1 19 12 7 6

3. Kecskeméti TE 3 1 0 2 14 23 -9 3

4. Ficak 3 0 0 3 11 19 -8 0

A B csoport küzdelmeit a Vár Söröző nyerte meg, a 2. helyen pedig a Papp Kft. Mezőhegyes végzett. Utóbbi várt tehát a Maxx-Autóra a december végi elődöntőben.

Az elődöntőben hat perc alatt négy gól esett, egyforma elosztásban, hogy aztán Koncz Zsolt góljának köszönhetően a kiskunságiak vonulhassanak előnnyel szünetre. Paprikás volt a folytatás, ám miután a Bács-Kiskun vármegyeiek kétgólos előnyre tettek szert, onnan már nem hagyták felállni az ellenfelüket, és bejutottak a döntőbe.

Maxx-Autó–Papp Kft. Mezőhegyes 6–4 (3–2)

Maxx Autó: Házi Imre – Valkai Tamás, Tóth István, Koncz Zsolt, Keresztesi Zoltán, Fekete Attila, Palásti Sándor, Nagy Attila, Ábel Zsolt, Káli Tibor, Katona Balázs, Zs. Juhász István. Csapatvezető: Keresztesi Zoltán.

Papp Kft. Mezőhegyes: Cserháti Dániel, Szacskó László – Lázár Zsolt, Djordje Kamber, Gálvölgyi István, Bárányos Zsolt, Szamosi Tamás, Bábik Tibor, Pozsár Gábor, Cseke Tamás, Youla Soulaymane, Szatmári László. Csapatvezető: Mursa Bálint.

Gólszerzők: Valkai, Ábel Zs., Koncz Zs. (2), Fekete A. (2), ill. Cseke (2), Youla (2).

A másik elődöntőben a Vár Söröző diadalmaskodott, így Maxx Autó-Vár söröző döntőt rendeztek ebben a kategóriában. Jovanovics góljával indult meg a gólgyártás – éles szögből hatalmas gólt lőtt a jobb felső sarokba –, Koncz Zsolt azonba még az első játékrészben egyenlített. Ezután Jovanovics ismételt, majd Mészáros és Bernát góljainak köszönhetően már 4–1-re is meglépett a Vár Söröző. Aki ekkor azt hitte, itt eldőlt a mérkőzés, az nem ismeri Keresztes Zoltán csapatvezető és csapata mentalitását. A csapat Katona Balázs és Valkai Tamás góljaival már az egyenlítős közelébe került, hiába követtek el azonban mindent az egalizálás érdekében, a lefújás előtt Völgyi Dániel beállította a végeredményt, így a Vár Söröző nyerte meg a 34. Mókus kupát, a Maxx Autó csapata pedig ezüstéremmel térhetett haza Csongrád-Csanád vármegyéből.

Maxx-Autó–Vár Söröző 3–5 (1–1)

Maxx Autó: Házi Imre – Valkai Tamás, Tóth István, Koncz Zsolt, Keresztesi Zoltán, Fekete Attila, Palásti Sándor, Nagy Attila, Ábel Zsolt, Káli Tibor, Katona Balázs, Zs. Juhász István. Csapatvezető: Keresztesi Zoltán.

Vár Söröző: Tombácz Róbert, Halász Krisztián – Ács Levente, Szőke Péter, Szabó Attila, Völgyi Dániel, Magyar György, Végh Ariel, Podonyi Norbert, Germán Tamás, Fülöp Tibor, Búzási Péter, Mészáros Zoltán, Alekszandar Jovanovics. Csapatvezető: Bodó Attila.

Gólszerzők: Koncz Zs., Katona B., Valkai, ill. Jovanovics (2), Mészáros Z., Bernát P., Völgyi.