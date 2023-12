A hatodik fordulóból elmaradt a Bajai LC–Tiszakécske II mérkőzést most december 9-én pótolták. A hazaiak eddig nem úgy szerepeltek, mint ahogyan azt elvárták volna tőlük, mert csak a középmezőny végén álltak a tabellán. Ez az utolsó mérkőzés lehetőséget adott volna a bajaiaknak arra, hogy győzelmük esetén stabilan a középmezőny elején végezzenek.

A tiszakécskeiek számára pedig azért volt fontos ez a találkozó, mert egy jó sorozatot szerettek volna lezárni, még pedig győzelemmel. A Tisza-parti kisváros csapata három mérkőzéssel kevesebbet játszott, amit most a szezon végén sikerült bepótolniuk. Ez nagyon jól sikerült számukra. A Kecskeméti LC-t ugyanis 1–0-ra, a Bácsalmási PVSE-t 7–1-re, és az utolsó mérkőzésükön a Bajai LC-t pedig 4–1 arányban sikerült legyőzniük. Ez a három egymás utáni győzelem pedig azt eredményezte, hogy az őszi szezon után az ötödik helyet foglalják el a tabellán, és mindössze csak egy pont előnye van a negyedik helyezett Lajosmizsének és a harmadik Jánoshalmának, velük szemben. Ehhez az őszi eredményhez azt is hozzá kell tenni, hogy az őszi szezonban szinte alig, vagy talán csak nagyon ritkán játszott vissza játékos az NB. II-es csapatból.

A mostani, Baja elleni mérkőzés is úgy alakult, ahogyan azt a tiszakécskeiek elképzelték. Igaz, hogy csak félóra elteltével, és tizenegyesből, de megszerezték a vezetést Káli Tibor révén 0–1. Ezt a szünetig még tudták növelni egy találattal, amit Lovas Zsombor szerzett 0–2. A hazaiak próbálkoztak, de nem voltak elég határozottak, így ismét a Tisza-partiak találtak a kapuba, még pedig ismét Lovas Zsombor volt a gólszerző 0–3. Nem sokkal később Bölcskei Gábor révén sikerült szépíteniük a bajaiaknak 1–3, de ez csak szépségtapasz volt, mert utána Tóth Kristóf még tudta módosítani az eredményt 1–4. Mivel több találat már nem esett, így a Tisza-partiak könnyű győzelmet arattak a Duna-partiak felett. Az őszi szezon után a bajaiak csak a tizenegyedik helyen állnak a tabellán, úgy, hogy a mögöttük lévő Kiskőrösnek és a Hírös-Ép-nek is ugyan ennyi pontja van.

Koch Tamás vezetőedző nem volt elégedett csapatával. – A mérkőzés tükrözte az egész őszünket, mert két arcú volt. A mostani mérkőzésen az első 35 percben jól játszottunk, akadtak lehetőségeink, de utána a játékvezető befújt egy általam erősen vitatott tizenegyest, amivel megszerezte a vezetést a Tiszakécske. A büntető után megkaptuk a második gólt is. A szünet után próbáltunk újítani, de sajnos nem sokat tudtunk kozmetikázni az eredményen. Összességében megérdemelten nyert a Tiszakécske. Az első félidei játékkal elégedett voltam, a második már igazán hektikus volt. Sajnos ez a mai bajai valóság. Csalódást keltő az őszi szereplésünk, az elmúlt évi második hely után. Egyértelműen jobbra számítottunk. Nyáron a kupában még egészen jól szerepeltünk, de utána jöttek sérülések, betegségek. A téli szünet után megpróbálunk újítani és beleállni a mérkőzésekbe, hogy jobb eredményt tudjunk elérni. Sok időnk nem lesz, körül belül egy hónap pihenő, és utána kezdődik a felkészülés. Bízunk ez eredményesebb tavaszi folytatásban.

Bagi Gábor: Ezen a mérkőzésen maximálisan a mi akaratunk érvényesült, mert gólra törő játékot nyújtottunk. Azt gondolom, hogy ekkora különbség nincs a két csapat között, de mindenképpen a jobbik csapat gyűjtötte be a három pontot, annak a szériának köszönhetően, amibe belecsöppentünk a bajnokság végén. (Bagi Gábor viccesen megjegyezte, hogy gondolkoznak azon, hogy írnak a szövetségnek, hogy a tavaszi fordulókból hozzanak még előre egy, kettőt). Nagyon ritka az, hogy egy amatőr csapatnál ilyen mértékben kijöjjön az, hogy száz százalék körüli teljesítményt tudjon nyújtani, ami gólokban is megmutatkozik. Az őszi szezonban mi lőttük a legtöbbet még pedig 43 gólt. Az elmúlt bajnokságban pedig 47-et egész évben. Tehát egy fél szezon alatt rúgtunk majd nem annyit, mint amennyit tavaly az egész szezonban. Ebből Káli Tibor 14-et tett hozzá, így jelenleg ő vezeti a góllövő listát. Véleményem szerint egy csapat csak akkor tud jól funkcionálni, ha pályán kívül is úgy funkcionálnak. Nálunk pedig ez van.

Bajai LC–Tiszakécskei LC II 1–4 (0–2)

Baja, vezette: Tóth Róbert (Kiss László Attila, Apró Ferenc).

Baja: Sztruhák – Knap, Bölcskei, Kerzsi, (Sebők 85.), Szeibert, Nébl, Csiki, Bányai, Megyeri, Urlauber (Szolga 54.), Mezőfi. Vezetőedző: Koch Tamás

Tiszakécske: Baráth – István L. (Oberna 69.), Oláh M. Szabó D. (Szabó G. 81.), Klemenc, Káli, Németh G. (Pomozi 85.), Lovas A., Tóth M., Tóth K. (Ondó 86.), Lovas Zs. (Pásztor 86.). Technikai vezető Bagi Gábor.

Gólszerző: Bölcskei 67., illetve Káli 29., Lovas Zs. 37., 57., Tóth K. 72.

Sárga lap: Bányai 38. illetve István L. 40., Oberna 76., Tóth M. 80., Pomozi 90.