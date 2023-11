Szabó István csupán két helyen változtatott csapatán, Zeke Márió és Iyinbor Patrick került be a ZTE elleni bajnokihoz képest. Kezdeményezően indult a találkozó, szép számú közönség előtt, hiszen hazai és vendég oldalon is szépen benépesedtek a lelátók. Az első helyzetre négy percet kellett várni, Zeke beadását Tóth csúsztatta kevéssel a bal alsó mellé. A kecskeméti fölény jellemezte a folytatást is, de a Szeged gyakorlatilag teljesen visszaállt a kapuja elé, ezen a pajzson nehéz volt rést találni. Sokáig mezőnyben gyűrték egymást a felek, eközben egy szép gesztust is láthattunk, a kecskeméti keménymag tagjai korábban elhunyt társukra, Hetény Dávidra emlékeztek, amit a szegedi drukkerek is megtapsoltak. A folytatásban a Szeged is próbált kicsit bátrabb lenni, de Könczey szabadrúgása alaposan lecsúszott a 26. percben. A 33. percben egy lecsorgó labdára Horváth startolt rá, Takács azonban határozottan lépett ki és takarított, majd az akció zárásaként Belényesi átlövését is fölé tolta a kapus. Amikor már mindenki azt hitte, hogy vége a félidőnek, még egy szöglet volt hátra, ebből pedig megszületett a lila-fehér vezető gól: Horváth tekert a rövidre, Iyinbor pedig kitűnően csúsztatott (0-1).

Szabó István a szünetben a vezetés ellenére változtatásokat is eszközölt, a játék képe ugyanakkor nem változott. Inkább a mezőnyharc dominált, mindkét csapat szervezetten védekezett és jól zárta a területeket. Az 51. percben Könczey lőtt messziről, de ez nem volt veszélyes, majd a másik oldalon Horváth jobb oldalról érkező beadását Szuhodovszki bombázta a rövid mellé kapásból. Több lehetőség is adódott ezután a vendégek előtt, de vagy nem találtunk kaput, vagy levágódott egy védőről a kecskeméti próbálkozás, így érkeztek meg a csapatok az utolsó fél órába. A Szeged cserékkel is frissített, és ahogy telt az idő, egyre bátrabban próbált előre menni az egyenlítésért. A hajrában meddő fölénye már volt a hazaiaknak, de a védelem kitűnően állt a lábán, az egyetlen nagy sansz Borvető előtt adódott, aki a 92. percben akrobatikus mozdulattal lőtt, de Varga hárított. Prosser átlövése a végén már csemege volt kapusunknak, így maradt a 0-1, amivel a 16 közé jutott a KTE.

Aleksandar Stevanovic, a Szeged vezetőedzője: – Gratulálok a Kecskemétnek a jó meccshez és a továbbjutáshoz is! Talán a játékosaim többet érdemeltek volna ma, de ilyen a futball. Nem lőttünk gólt a lehetőségeinkből, a gólt pedig a lehető legfájdalmasabb pillanatban kaptuk. A második félidőben sokat tettünk az egyenlítésért, de nem sikerült gólt szereznünk. Fel kell emelni a fejünket és a következő meccsre koncentrálni már.

Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője: – Tudtuk, hogy nagyon jó csapat vár ránk, nehéz meccsre számítottunk, nem véletlen néztem meg vasárnap Soroksáron is a Szegedet. Masszív és stílusos csapat ezt ma is megmutatták a hazaiak. Az első félidőben az történt, amit szerettünk volna, a végén törekvéseink góllá is értek. A második félidőben okozott problémákat a Szeged, tipikus kupameccset játszottunk. Örülök, hogy kapott gól nélkül hoztuk a találkozót, mert az mindig erősíti a csapatszellemet. Ha ez bajnoki lett volna, azt mondanám, hogy a döntetlen igazságosabb lett volna, de itt a kupában ilyen nincs, mi szereztük azt a gólt, ami ma a továbbjutáshoz kellett. Sok sikert kívánok a Szegednek a bajnokságban!

Szeged-Csanád GA – Kecskeméti TE 0-1 (0-1)

Szeged, 3183 néző. V: Hanyecz (Szilágyi P., Vrbovszki)

Szeged: Takács J. – Könczey, Nagy Zs., Szilágyi, Kővári (Gera 78.) – Haris (Radics 66.), Márkvárt – Papp Á. (Prosser 66.), Nyári (Gajdos 86.), Palincsár (Doncsecz 66.) – Borvető. Vezetőedző: Aleksandar Stevanovic

KTE: Varga B. – Szűcs K., Iyinbor, Belényesi, Szalai G. (Szabó A. 46.), Zeke (Májer 86.) – Meszhi (Zsótér 46.), Szuhodovszki, Vágó L. – Horváth K. (Leoni 79.), Tóth B. (Pálinkás 65.). Vezetőedző: Szabó István

Gól: Iyinbor (45 + 1.)