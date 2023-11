A dobogós helyen álló Kecskeméti NKSE a forduló előtt 4. helyezett Inárcs-Örkény csapatával játszott hazai pályán a női kézilabda NB II G-csoportjának 7. fordulójában. Két hét bajnoki szünet után a KNKSE első mérkőzésén a vendég csapat szerezte az első gólt Hutvágner révén. A kecskemétieknél Moharos vette be először az inárcsi kaput. Gajdos és Léránt találataival az 5. percben már kettővel vezettek a vendégek. A Kecskemétnél Czár volt eredményes, ám Hutvágner újabb góljaival ellépett az Inárcs-Örkény. A KNKSE háromgólos hátrányát szinte pillanatok alatt ledolgozta, Moharos és Jámbor-Herceg vezérletével a vezetést is átvette. A 15. és a 19. perc között a vendégsereg produkált 3-0-s futást, majd fej-fej mellett haladtak a csapatok a gólszerzéssel. Az első félidő utolsó pillanatában Kovács Enikő lőtt szép gólt, azonban az inárcsiak továbbra is vezettek, 14-15 re a szünetre vonulva.

A második játékrészt az Inárcs-Örkény kezdte góllal, de Moharos egymás után szerzett két találatával ismét egalizált a házigazda. Négyperces gólcsend után megint a vendégek találtak be. A meccs ezen szakaszában 3-4 percenként lőtt gólt a KNKSE Moharos és Jámbor-Herceg által, azonban ennél gólerősebb volt Pocsai Rajmund együttese, amely megint ellépett hárommal. Léránt harmadik kétperces kiállítása és piros lapja, valamint Hutvágner kiállítása után kettős emberelőnyben elkezdte felzárkózását a Kecskemét. Sorrendben Palotás, Kollár, Megyesi és újra Palotás volt eredményes, és Bíró-Kisjuhász Petra tanítványai már egy góllal vezettek. Hutvágner és Szabó Nóra találataival azonban megint az Inárcs-Örkény állt jobban, az 55. percben 26-28 volt az állás. A végén viszont Vuletity és Megyesi – utóbbi kétszer is – túljárt a kapus eszén, és végül a Kecskemét 29-28-ra diadalmaskodott. A KNKSE ezzel továbbra is tartja második helyét a hibátlan ENUSE mögött.

– Nem játszottunk jól, rengeteg hibával kézilabdáztunk. Amit megbeszéltünk, abból nem sok mindent láttam viszont. Az utolsó öt percben sikerült a magunk javára fordítani a meccset, ebben az időszakban a védekezésünk legalább stabil lábakon állt – értékelt Bíró-Kisjuhász Petra, a KNKSE trénere.

A női bajnokság H-csoportjában a Bácsalmás a Szarvast fogadta. Dankó Ervin csapata kitűnően kezdte a meccset, a vendégeknek 6–2-es hazai előnynél kellett először időt kérnie. A félidő utolsó öt percéhez érve még mindig őrizte négy gólos előnyét a PVSE, de a félidő hajrájában a Szarvas magára talált, s feljött egy gólra (14–13). A második félidő elején teljesen összeomlott a Bácsalmás, a vendégek egy 7–0-os rohammal kezdtek, melyből már nem tudott felállni a házigazda, így 22–26-os vereséget szenvedett. A PVSE ezzel visszacsúszott az ötödik helyre a nagyon kiegyenlített mezőnyben.

A Kalocsai KC férfi együttese a 3. fordulóból pótolt egy meccset otthon a Dunaharaszti ellen, mint ismert, az első meccset döntetlen állásnál félbe kellett szakítani a második félidőben a csarnok beázása miatt. Most is teljesen nyitott csatát vívtak a csapatok, a szünetben még 12–12 volt az állás. Fordulás után a vendégek jobban koncentráltak, ennek négy gólos előny lett az eredménye, amit végül meg is őriztek (19–23). A Kalocsa jelenleg a hetedik csoportjában., jelenleg távol a felsőháztól, de még sok meccs van hátra.

A vármegyei I. osztályban csupán három meccset rendeztek a mögöttünk hagyott hétvégén. A férfiaknál a soltvadkerti rangadót at STE nyerte meg a KUSE ellen 27–23-ra. A nőknél két simának mondható találkozót vívtak, a Kiskunmajsa 30–19-re verte a Soltvadkerti TE-t, míg a Kalocsa 41–25-re a Kiskőröst.