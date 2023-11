A kecskemétiek ragadták magukhoz a kezdeményezést, és mindjárt az első néhány percben többször is próbára tették a DEAC kapusát, de Faragó Ádám állta a sarat. Az 5. percben már tehetetlen volt, akkor ugyanis Tomic nagyon közel volt ahhoz, hogy megszerezze a vezetést a kék oroszlánoknak, ám a próbálkozását követően a kapufáról kifelé vágódott a játékszer. A vendégek első komolyabb helyzete egy kontrából adódott, viszont a hazai hálóőr, Rigó is a helyén volt. Az első felvonás derekán hol ez, hol az a fél alakított ki kisebb-nagyobb lehetőségeket, majd fokozatosan átvette az irányítást a cívis városi alakulat. Erre hamar reagált és időt kért a kecskeméti szakmai stáb, és sikerült is stabilizálni a játékot. A szünet előtt aztán újra nagy nyomást helyeztek a debreceni kapura a házigazdák, gól viszont ebben a szakaszban sem esett.

Még egy lapáttal rátettek a hírös városiak a félidőt követően, ám a szervezetten védekező DEAC-ot megtörni jó darabig nem tudták. Eközben a vendégeknek is adódtak lehetőségeik, minden egyes kecskeméti megingást megpróbáltak megtorolni, a befejezésekkel viszont ezen az estén hadilábon álltak. A 28. percben aztán Pál Patrik bődületes lökete törte meg a gólcsendet, 1–0. A hazai vezető gólt követően kintebb merészkedett a Debrecen, igyekeztek egyenlíteni, ezzel egyúttal lehetőséget adtak a ScoreGoal Kecskemét számára a kontrákra. Kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, az utolsó öt percnek egygólos hazai vezetéssel mehettek neki a felek. Ekkora cseppet sem váratlan módon előhúzta a tarsolyból a létszámfölényes taktikát a DEAC. A mérkőzés utolsó pillanataiban még szöglettel próbálkozhattak, ám rajtavesztettek a létszámfölényes taktikán, ugyanis Biró lefülelt egy átadást, és a félpályán túlról az üres kapuba lőtt, kialakítva a 2–0-s végeredményt.

– Elégedett voltam a mai teljesítménnyel – értékelte a látottakat Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – Tudtuk, hogy nagyon kemény csatára számíthatunk, és ezt meg is kaptuk. A Debrecen alaposan megizzasztott minket, méltán pályázhatnak a felsőházra. Igazi taktikai csata volt, mondhatni sakkjátszma alakult ki a pályán. Sikerült a türelemjátékból nekünk gólt szerezni, és úgy gondolom, ezután is a mi akaratunk érvényesült jobban.

ScoreGoal Kecskemét Futsal–DEAC 2–0 (0–0)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, vezette: Juhász Dávid (Apkó Tamás, Urgyán Antal)

ScoreGoal Kecskemét: Rigó – Biró, Pál, Suscsák, Tomic. Csere: Krajcsi – Hajnal, Bencsik, Kajtár, Milosavljevic, Haász, Nádudvari, Fekete M., Szabó J. Vezetőedző: Koós Károly.

Debrecen: Faragó Á. – Harmati, Szatmári, Thiago, Tóth A. Csere: Bazsányi – Nyerges, Faragó L., Berecz, Vass, Augistin, Siska, Magyar, Győri. Vezetőedző: Tihanyi Csaba.

Gól: Pál a 28., Biró a 40. percben.

Sárga lap: Bencsik 24., Biró 40., illetve Siska 30., Harmati 31. perc.

A ScoreGoal Kecskemét a következő bajnokiját jövő hétfőn vívja, Marko Gavrilovic fiai a fővárosi Magyar Futsal Akadémia vendégei lesznek 18 óra 30 perces kezdettel.

A forduló további eredményei:

PTE-PEAC–Maglód 6–6, Aramis SE–Nyírbátori SC 6–3, Újpest FC-220Volt–Haladás VSE 2–7, MVFC Berettyóújflu–MAgyar Futsal Akadémia 8–0, Á Stúdió Futsal Nyíregyháza–1. Futsal Club Veszprém 6–4.

A férfi futsal NB I. állása

1. HALADÁS VSE 14 13 0 1 75–18 39

2. BERETTYÓÚJFALU 15 9 3 3 52–25 30

3. NYÍREGYHÁZA 15 9 2 4 68–41 29

4. VESZPRÉM 14 9 2 3 57–34 29

5. KECSKEMÉT 15 9 2 4 55–38 29

6. DEAC 15 5 5 5 44–37 20

7. NYÍRBÁTOR 15 6 1 8 47–53 19

8. ARAMIS SE 15 5 2 8 45–58 17

9. ÚJPEST 15 5 2 8 47–62 17

10. MAGLÓD 15 3 2 10 33–65 11

11. PTE-PEAC 15 3 2 10 28–74 11

12. MAGYAR F. A. 15 1 1 13 27–73 4