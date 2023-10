Pedig jól indult a mérkőzés hazai szempontból, hiszen Varga és Kecskeméti vezetésével a Kecskemét el tudott húzni, így négy pontos hátrányban jött a dági időkérés. Ez nem törte meg a fiatal kecskemétiek lendületét, a KRC továbbra is hatékony volt, így legközelebb már 16-11-nél jött Buzás Miklós időkérése. Valami megfordult ekkor, a KRC görcsössé vált, ami hibákat szült, ettől a Dág aztán olyan lendületet kapott, hogy játszma labdához jutott, amit rögtön ki is használt (23–25).

A második szettben kiélezett csata zajlott, 18–17-es dági előnyig nem tudott egyik csapat sem ellépni. Időt kért a Kecskemét, de ez sem segített, ahogy a következő eligazítás sem, a vendégek pillanatok alatt lezárták a hajrát (19–25).

A harmadik partiban is szoros eredmény mellett haladtak előre a felek. A KRC mindent megtett a meccsben maradásért, de egy pillanatra sem tudták megtörni a Dágot. 23–22-nél is kapaszkodott a vendég gárda, de Boldizsár két fontos blokkot is hozott a hajrában, majd egy rontás után végül 26–24-re a Kecskemét bizonyult jobbnak.

A negyedik szettben nagyon rosszul rajtolt a Kecskemét, Deák Márk gyors egymás után kétszer is időt kért, hiszen négy ponttal vezettek a vendégek, ezzel nagy lépésekben haladva a győzelem felé.

A KRC becsülettel küzdött, s végül egy pontra is feljött a végén, de ennél több öröm nem jutott számukra. A Dág összességében megérdemelten nyerte meg 22–25-re a játszmát, egyben 1–3-ra a mérkőzést.

– Nagyon dekoncentráltan játszottunk, abszolút a tudásunk alatt. Nem tudom, hogy mi volt ennek az oka, hogy egyik lépés után nem tudtuk megtenni a következőt. Ennek eredménye az lett, hogy kergettük az eredményt, nem tudtuk a saját játékunkat játszani, taktikailag fegyelmezetlenek is voltunk mindemellett. Mondhatnám úgyis, hogy csak a mez ment fel a pályára, és vártuk, hogy majd magától jönni fog ez a meccs. Ez viszont sosem vezet sikerre, a győzelemhez bizony jó teljesítmény is kell, erre kell törekednünk a jövőben. A héten nem lesz bajnoki számunkra, az edzések mellett egy edzőmeccs vár ránk Szegeden pénteken, aztán szerdán a Dunaújváros ellen folytatjuk, majd máris jön utána a MAFC – mondta Deák Márk, a KRC edzője.

Kecskeméti RC–Dág KSE 1–3 (-23, -19, 24, -22)

Kecskemét, 90 néző. V.: Jámbor, Radasovszki.

KRC: Török S. 1, Kecskeméti 12, Boldizsár 7, Varga P. 20, Farkas 12, Gacs 7. Csere: Bogdán B. (liberó), Balla, Dinnyés 1. Vezetőedző: Deák Márk.

Dág: Szabó B. 2, Kun 24, Sow 8, Csordás 14, Krupánszki 13, Flachner D. 12. Csere: Farkas B. (liberó), Nagy P. Vezetőedző: Buzás Miklós Dániel.