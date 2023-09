Jobban kezdte a mérkőzést a Kecskemét, de a debreceniek egy 9-0-os rohanással válaszoltak, Sinik és Wittmann kinti dobásaival azonban sikerült megőrizni a KTE-nek az előnyt (15–17). A második negyedben percekig nem tudott pontokat szerezni a DEAC, de Drenovac vezetésével a hazaiak fordítottak a szünetig (37–35). Fordulás után is hullámzó volt a mérkőzés, a Kecskemét nyolc ponttal is ellépett, de a negyed végén mégis Wittmann hármasa kellett ahhoz, hogy megőrizze előnyét Forray Gábor csapata (61–63). Az utolsó negyedet a Debrecen kezdte jobban egy újabb futással, és a hajrában is higgadtabb maradt a Kecskemétnél, így döntőbe jutott (84–82).

– Egy nagyon kemény meccset vívtunk. Hol az egyik, hol a másik csapat vezetett. A végjátékba előnnyel mentünk be, de ott volt pár rossz döntésünk, amelyből az ellenfelünk jött ki jobban. Hasznos, tanulságos edzőmeccs volt egy erős csapat ellen. Le kell vonni a tanulságokat, van még idő javítani a hibákat. A játékosaimnak gratulálok, mert a hozzáállásuk most is kiváló volt. A DEAC-nak is szintén szeretnék gratulálni. Szombaton szeretnénk győzelemmel zárni a tornát – értékelt Forray Gábor, a Kecskemét trénere.

DEAC–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 84-82 (15-17,22-18, 24-28, 23-19)

KTE pontszerzők: Sinik 8/3, Bogues 30/12, Kucsera 2, Karahodzsics 7. Cserék: Wittmann 13/12, Lawrence 12, Dramicanin 8/3, Tóth Barna 2.