A válogatottakban szereplő játékosok (Iyinbor Patrick, Szuhodovszki Soma, Horváth Krisztofer, Szalai Gábor) mellett Szabó István ezúttal Varga Bencének adott még pihenőt, így Kersák Roland és Fadgyas Tamás osztoztak meg a játékidőn, míg Mihajlo Meszhi kisebb bokasérülés miatt külön munkát végzett kecskeméti oldalon. Tiszakécskén nagy mozgás volt még az átigazolási időszak hajrájában is, hiszen szerdán éppen Kecskemétről szerezték meg kölcsönbe Grünvald Attilát, aki azonnal kezdett is a védelem bal oldalán. További két labdarúgó is kölcsönbe érkezett, a védelemben és a középpályán bevethető Szőr Levente Kisvárdáról érkezett, míg a 19 esztendős grúz jobbhátvéd, Giorgi Gvishiani hazája bajnokságában futballozott, illetve a korosztályos válogatottban is helyet kapott már. A keret bővítése szükséges is volt, ugyanis a klub tájékoztatása szerint Márkus Attila és Kiss Balázs hosszú ideig nem lesz bevethető, Pongrácz Viktor játékára pedig szintén várni kell még.

Jól indult a találkozó hazai szempontból, hiszen már a 6. percben megszerezte a vezetést a KTE. Májer beadását Vágó fejelte futtából a bal kapufára, de a kipattanót Pálinkás közelről a hálóba vágta már (1–0). A folytatásban is kecskeméti labdabirtoklási fölény jellemezte a találkozót, igaz, a 16. percben Csáki fejese veszélyes volt, még ha nem is talált kaput. A 24. percben megduplázta előnyét a KTE, Májer állt oda egy szabadrúgás mögé, majd szemből a bal felsőbe tekert 21 méterről (2–0). Az ivószünet után is akadtak még lehetőségek, Zsótér is Tóth távoli lövései azonban nem találtak kaput, míg a másik oldalon Szekér bal alsóba tartó lövését Kersák fogta könnyedén. A 42. percben Pálinkás is duplázhatott volna, ám Kiss centerezése után a rövid alsó mellé lőtt ballal.

Szünetben mindkét csapat cserélt, a Tiszakécske gyakorlatilag teljes sort, míg Szabó Istvánnak a hiányzók miatt kevesebb variációs lehetősége volt. Nem indult azonban jól a játékrész, ugyanis egy párharc után Nagy Krisztián a földön maradt, nem is tudta folytatni a játékot, így rá további orvosi vizsgálatok várnak még. A második félidőben a frissesség a vendégek oldalán volt inkább, ám igazán komoly helyzetig nem tudtak eljutni a tiszakécskei játékosok, Torvond és Cipf lövései is Fadgyas kezei közt haltak el. Az eredmény nem változott már, maradt a 2–0-os hazai siker.

Szabó István elsősorban azoknak a játékosoknak akart meccsterhelést adni, akik az utóbbi időben kevesebb időt töltöttek a pályán, játékukkal elégedett is volt a kecskeméti vezetőedző. Azt egyelőre nem lehet tudni, Nagy Krisztián milyen sérülést szenvedett, ezt majd a további vizsgálatok fogják kideríteni. A KTE legközelebb szeptember 15-én pénteken lép pályára a Magyar Kupában, 20 órás kezdéssel az NB II-es Soroksár otthonában.

– Szerettünk volna mindenképpen játszani a héten is, a Tiszakécske nagyon jó erőkből álló partner volt ehhez. Volt egy tervünk, amit sikerült megvalósítani. Szerettük volna látni azokat is, akik kevesebb játékpercet kaptak eddig, s bár kevesebben voltunk, ez nem jelentett problémát, örültem is annak, hogy ellenfelünk teljes sort cserélt a szünetben. Ez még nagyobb erőbedobásra kényszerített minket. Az első félidőben tetszetős, szép támadásokat vezettünk, gólokat lőttünk. A másodikban a vendégek frissítése után már kevesebb energiánk maradt a támadásvezetésre, de a védekezésünk stabilan működött. Nagy Krisztián sérülése némileg beárnyékolja a találkozót, de ez benne van a játékban, meglátjuk mit mutat majd az orvosi diagnózis. Most kapnak két nap pihenőt a játékosok, ezalatt is szurkolunk természetesen válogatottjainknak, majd hétfőtől készülünk a soroksári kupameccsre.

Vas László csapatában több változás is történt még a héten, így a legfontosabb feladat az, hogy az új játékosokat beépítsék a folytatás előtt. Még nem tart ott a TLC, ahol szeretné, de ez a meccs is jól szolgálta azt, hogy hibáikat javítva tovább fejlődjenek. A Tiszakécske ugyancsak kupameccsre készül, szeptember 16-án szombaton az NB III-as Bicske vendége lesz a gárda 15 órakor.

– A héten is csatlakoztak még hozzánk játékosok, így sok munka vár még ránk, hogy összecsiszolódjunk, ezt szolgálta ez a meccs is. Nem gondoltam volna, hogy hét forduló után még nem ott tartunk, ahol én azt mostanra vártam, de egy nagyon jó meccset tudtunk játszani a Kecskeméttel. Jóval előrébb tartanak nálunk, de az ilyen meccsek rávilágítanak azokra a dolgokra, amikben jobbnak kell lennünk. A meccsterhelést megkapták a játékosok, a pályán előforduló hibákat pedig javítani szeretnénk. További sok sikert kívánok a Kecskemétnek – értékelt a tiszakécskei tréner.

Kecskeméti TE – Tiszakécskei LC 2–0 (2–0)

Kecskemét, 100 néző.

KTE: Kersák – Májer, Szabó A., Belényesi, Katona L., Zeke – Vágó, Zsótér, Kiss B. – Tóth B., Pálinkás. Csere: Fadgyas, Szendrei, Szűcs, Nagy K., Leoni, Nagy O. Vezetőedző: Szabó István

TLC: Prokop – Viczián, Szőr, Csáki – Gvishiani, Kryvotsiuk, Szekér, Grünvald – Bencze, Zamostny, Winkler. Csere: Kiss Á., Balázs, Máté, Fodor, Torvund, Erdei, Cipf, Bartha, Kocsis D., Polyák K., Bekker, Gyurján. Vezetőedző: Vas László

Gól: Pálinkás (6.), Májer (24.)