Szeptember 9-én Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a 92/2023. számú határozatával „Dunapataj Nagyközségért” kitüntetést adományozott a Dunapataji Községi Sportegyesületnek. A határozat indoklásában kifejtik, hogy a DPKSE „a szakosztályaiban végzett kiemelkedő, eredményes és magas színvonalú sportolást, versenyeztetést biztosító és a közösség építésében végzett több évtizedes tevékenységért” kapta meg ezt az elismerést.

– Speciális, ünnepi, ugyanakkor szinte az időből önkényesen kiragadott pillanat az, amikor egy civil szervezet ilyen megtisztelő kitüntetést kap – nyilatkozta hírportálunknak a Dunapataji KSE elnöke, szándékosan névtelenséget kérve, ezzel is jelzendő, hogy semmiképpen nem egy-egy ember, hanem egy közösség érdeme mindez. – Speciális pillanat, hiszen most, amikor átvehettük ezt a megtisztelő címet, akkor nem csak a jelen, nem csak a közelmúlt, hanem közel száz év munkája, befektetett energiája sűrűsödött hirtelen egy pillanatba, egy oklevélbe, egy érembe. A múltban sok száz, talán sok ezer ember tett, és jelenleg is sokan tesznek azért, hogy ezt a megbecsülést megszerezze az egyesület és meg is tartsa a jövőben. A mozgás, a sportolás, a játék, a kihívások leküzdésének a vágya az emberek elemi igénye, de ugyanúgy elemi igény a közösséghez tartozás is, legyen az erre vágyó akár sportoló, akár szurkoló, a lényeg az, hogy az erre vágyók találkoznak a sportegyesületben, sőt, ez a kapcsolódás ugyanakkor nem csak az egyesület irányába valósul meg, hanem Dunapataj irányába is, egy lokálpatriotizmust erősítő tényező. Ezen értékeket szem előtt tartva igyekszik az egyesületünk élni az életét. Nagy öröm a számunkra, hogy az önkormányzat a fenti értékeket látja, sőt, elismeri, hiszen így magunk mögött tudhatjuk a támogató szándékot. Talán jó úton haladunk, hiszen az utóbbi években remek eredményekkel büszkélkedhetünk. 27 év után újra bajnoki címet szereztünk labdarúgásban, diákolimpiai bajnoki címet szereztünk tornában, érmes helyezést asztaliteniszben. Megtisztelő az egyesületünk számára, hogy az önkormányzat a munkánkat egy ilyen kitüntető címmel elismeri.