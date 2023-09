A KNKSE a kiesés után már előre tekint, Bíró-Kisjuhász Petra pedig izgatottan várja az új kihívást, amire nem is számított.

– Veress Zsuzsa klubelnök nyár elején keresett, hogy igyunk meg egy kávét, de ennek tulajdonítottam nagy jelentőséget, hiszen nem is olyan régen még a csapat játékosa voltam. Úgy gondoltam, hogy az utánpótlásban számít rám, meglepetésként ért, hogy más céljai vannak velem – mondta az új tréner.

Az új trénernek játékosként feljutást is sikerült ünnepelnie a csapattal az NB II-ben. A mostani gárda sok fiatalból, illetve néhány rutinos kézisből áll, akik egyelőre jól megtalálják az összhangot is. A keretben Jámbor-Herczeg Réka és Suncica Vuletic is nagy visszatérő, ők lehetnek a csapat igazi vezérei.

– Az első két hetet az ifivel kezdtem el, utána csatlakoztak be a felnőttek, igyekeztem minél több labdás gyakorlatot beépíteni a munkába. Sok a fiatal, illetve elég sok rutinos játékos is van a keretben, de jól alkalmazkodnak a lányok. Az idősebbek kicsit tyúkanyó szerepet betöltve segítenek a fiataloknak, de ha kell odapirítanak, ha kell, akkor lelkesítenek is. Elfogadják azt, amit szeretnék megvalósítani támadásban és védekezésben – mondta Bíró-Kisjuhász Petra.

Bíró-Kisjuhász Petra elmondta, férj is hatalmas segítséget ad neki, hiszen kölcsönösen meg tudják egymással osztani tapasztalatukat.

– Hatalmas segítség, hogy van még egy edző a családban. Én elsősorban utánpótlás edzőnek tartom magam, míg Balázs mindig tudta, hogy felnőtt csapatnál akar dolgozni, mert imádja a kézilabda taktikai szépségét. Én imádok gyerekekkel foglalkozni, technikázni velük, de Balázs már az elején azt mondta, ezt el kell vállalnom. Nélküle biztosan nem tettem volna meg. Oda-vissza segítünk, ha valami vicces játékot akar edzésekre kitalálni, mindig engem kérdez, én pedig taktikai téren kapok tőle mankót azzal, hogy mindig kikéri a véleményemet, mit hogyan gondolok – zárta gondolatait a KNKSE trénere.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.