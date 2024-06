Szemereyné Pataki Klaudia megtiszteltetésnek nevezte a műsorban azt, hogy rá szavaztak a legtöbben, elismerve, hogy a befektetett munkának van értéke, és köszönetet mondott a lakosságnak ezért. Arról is beszélt, hogy a kampány során nagyon sok emberrel találkozott, és rengeteg hasznos visszajelzéshez jutott ez idő alatt. Sokan arról is visszajeleztek, hogy látják a változást a városban, mások azt is, hogy ez milyen küzdelmek árán valósul meg, de voltak építő jellegű kritikák is.

Harmadik polgármesteri ciklusát kezdheti meg Szemereyné Pataki Klaudia Kecskeméten októbertől, miután győzelmet aratott a vasárnapi helyhatósági választáson

Fotó: Bús Csaba

A magas részvételi arányról Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, azt jelzi, hogy demokrácia van az országban és Kecskeméten, és mindenki komolyan vette a megméretést.

– Komolyan vették a kecskemétiek a részvételre buzdítást, ekkor nyilváníthatnak véleményt arról, hogy támogatják-e a járt utat. A város független, saját útját járó szellemiségét is visszatükrözte a választási eredmény – mondta Szemereyné Pataki Klaudia, aki nagy sok civil támogatást lát sok helyen, és kiemelte, hogy jó egy motivált Kecskeméttel együtt dolgozni.

14 egyéni választókerületből 11-et a Fidesz–KDNP képviselői nyertek meg. Ezzel kapcsolatban Szemereyné Pataki Klaudia hangsúlyozta, hogy van értelme egyéni önkormányzati képviselőként dolgozni, hiszen nagyon aktív közösségek élnek a körzetekben, ami az eredményben is megmutatkozik. Kiemelte a Széchenyivárost, ahol 2019-ben a Szövetség a Hírös Városért Egyesület képviselői győztek, de most a Fidesz–KDNP jelöltjei kaptak bizalmat az ott élőktől. Óriási támogatottságot kapott Katonatelepen dr. Fekete Gábor, ami a polgármester szerint nem véletlen, hiszen hatalmas infrastrukturális beruházás érinti a településrészt a 441-es számú főúttal és az egyéb fejlesztésekkel.

Stabil bázisa van Pászti Andrásnak a Hunyadivárosban, aki hatalmas munkát végez a városrészben. Szemereyné Pataki Klaudia kiemelte, hogy stabil csapattal vághatnak neki a következő öt évnek, ami a polgármester prognózisa szerint inkább lesz nehéz, mint nyugodt.

Az új közgyűlés októbertől kezdi meg munkáját – emelte ki Szemereyné Pataki Klaudia, hiszen az Európai Parlamenti választások miatt hozták előre az önkormányzati választásokat. A jelenlegi testület mandátuma szeptember 30-ig szól, vagyis október 1-től alakulhat új közgyűlés, formálódhatnak az új bizottságok. Így a nyár lehetőséget kínál az előzetes egyeztetésekre. Új képviselők is bekerültek a testületbe a Fidesz–KDNP részéről, de kompenzációs listáról is juttatott be képviselőt a Mi Hazánk és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt.