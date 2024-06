– Mi a célkitűzés, milyen meccsre számít?

Á. Zs.: – Háromesélyes ez a találkozó. Egy kupadöntő az egészen speciális összecsapás, ezen nem számít a bajnoki tabellán elfoglalt helyezés, nem számít a papírforma. A célunk az, hogy a végén mi emelhessük magasba a kupát. Hogy aztán ezt hogy érjük el, az a számomra már teljesen mellékes. A lényeg, hogy megnyerjük a mérkőzést.

S. A.: – Egyértelműen azzal a céllal utazunk, hogy hazahozzuk a kupát. Ez természetesen nem lesz könnyű, ezzel tökéletesen tisztában vagyunk. A kupa sorsa egy meccsen dől el. A Lajosmizsével szinte kivétel nélkül mindig a végletekig kiélezett meccset játszunk, rendezzék bárhol a mérkőzést, volt már, hogy sikerült elhoznunk tőlünk a hárompontot, de arra is volt már példa, hogy ők törtek borsot a mi orrunk alá. Számunkra némi hátrányt jelent, hogy idegenben leszünk, de volt már rá példa, hogy győztünk Lajosmizsén. Az edzésen mondjuk a srácoknak, hogy a száz százalék most nem lesz elég, remélem, ennek megfelelően fognak kifutni a pályára. Ezúttal nem lesz helye hibáknak, a bajnokságban végül azért is végeztünk a harmadik helyen, mert nem egyszer hibáztunk hátul, csakhogy ez nem az a meccs, és nem az az ellenfél, ahol ezt a luxust megengedhetjük magunkat. Illetve a helyzetihasználás terén is a maximumra kell törekednünk. A hazaiak is nagyon szeretnék ezt a kupát, ezt tudjuk. Nagy derbi lesz, az biztos, reméljük, hgoy sok szurkoló előtt, igazi kupadöntő hangulatban játszanak majd a csapatok.

– A 11-es rúgásokat gyakorolták?

Á. Zs.: – Igen. Természetesen. Igyekeztünk mindenre fölkészülni.

S. A.: – A tizenegyeseket gyakoroltuk, de egyébként máskor is. Ugyanakkor úgy szeretnénk játszani, hogy ne kelljen, hogy 11-esekre kerüljön sor.

– Volt már kupagyőztes a csapata?

Á. Zs.: – Nem. Kupadöntőben már veszített a Mizse, azt első kézből tudom, hiszen két évvel ezelőtt veszítettük el a kupadöntőt Kecelen. Ez az a tendencia, amelyből igyekszünk nem sorozatot csinálni.