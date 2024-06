A halasi vasútállomáson is egyre látványosabb szakaszába érnek az építési munkálatok. A Vasút utcai gyalogos aluljáró felének betonszerkezete elkészült, hamarosan a másik feléhez kezdik meg a munkagödör kialakítását. Az állomás területén is épül egy gyalogos aluljáró, amely a sínek mellett épülő peronokhoz vezet, és mostanra az új vágányok nagy részét is lefektették már. A közúti felüljáró talapzatát is megerősítették, ezen a részen az új pályatest alapját készítik elő egészen az Átlós úti vasúti átjárónál kialakított ideiglenes megállóhelyig. A Csalogány utcai gyalogos aluljáró betonszerkezete is elkészült, hamarosan megkezdik az új pályatest építését és az új vágányok lefektetését ezen a szakaszon is. Közben megkezdődött a vasútállomás főépületének felújítása is.