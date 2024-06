Lévai Jánosnéhoz tartozó négy városrészben 2023-ban 20 darab lámpatestet, míg idén már 98-at szereltek fel. Tavaly Műkertváros és Rendőrfalu közvilágítását fejlesztették. Idén a 98 azonban megoszlott a négy városrész között: Műkertváros 43-at, Rendőrfalu 34-et, Kósafalu 8-at és a Muszály városrész 13-at kapott.

Lévai Jánosné önkormányzati képviselő

Forrás: Rádió 1 Gong

Továbbá vannak olyan utcák, mint például a Tündérfürt utca vagy a Pipacsmező utca, ahol nincs kiépített vezeték, így ezen területekre napelemes lámpatesteket terveztek, ezek egy részét már fel is szerelték.

Műkertvárosi beruházások

A közvilágításon túl számos más projekt is elkészült a városrészekben. A Műkertvárosban az általános iskolát hőszigetelték, nyílászárókat cseréltek. Továbbá bíznak benne, hogy pályázati támogatással a tornaterem terén is előreléphetnek. A Csokor utcai óvoda megszépült, valamint jelentős útfejlesztések is történtek.

Rendőrfalu is szépül

A városrészt érintően számos útfelújítás valósult meg, a Szent László és a Mindszenti út körzetében. Megújult a Szabadkai utcai óvoda. Biztonságosabbá teszik a játszóteret, és sportparkot is terveznek.

A Halasi úti felüljáró kapcsán Lévainé friss hírt is megosztott. Mivel a felüljáró állami tulajdonban van, így az önkormányzat nem újíthatja meg. Ugyanakkor ígéretet kaptak rá, hogy az elkövetkezendő időszakban prioritást fog élvezni a Halasi úti felüljáró felújítása.

Kósafaluban is történtek fejlesztések

A városrész minden utcája aszfaltot kapott, a közvilágítási lefedettsége már 80 százalékos, a fejlesztéseknek köszönhetően. Lévainé a jövőben a buszközlekedést szeretné bővíteni a térségben, hogy az esti órákban is biztosított legyen a közlekedés. Erről hamarosan tárgyalásokat folytat a közlekedési vállalattal. Új gyalogátkelőhelyet is szeretnének még kialakítani.

Muszály városrész fejlesztései

Térfigyelő kamerákat helyeztek ki, fejlesztették a közvilágítást. Ez utóbbit már korábbi években elkezdték, ezért idén csak nyolcat szereltek fel.

