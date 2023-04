Szabó István csapata bátran kezdte a találkozót, idegenben is letámadással próbálta hibára kényszeríteni a tavalyi dobogóst. Ennek ellenére az első percben rögtön nagy helyzet adódott a Puskás előtt, egy kontra végén Favorov elé került a labda, aki 18 méterről lőtt, Vargáról azonban a felsőlécre, onnan aztán a földre pattanva végül a kapus kezében kötött ki a labda, ekkor a szerencse is a vendégekkel volt. A 7. percben viszont már nem a szerencse, hanem a bátor játék kecskeméti gólt hozott, Banó-Szabó lépett be a tizenhatoson belülre jobbról, lapos beadását aztán Horváth még át is vehette, majd egy igazítás után a jobb alsóba lőtt 12 méterről (0-1). A 16. percben Nagy beadása ment el centikkel a bevetődő Tóth Barna lába előtt, majd két perccel később a kecskeméti csatár már Banó-Szabónak készítette le lövésre a labdát, ezt a kísérletet azonban Tóth Balázs másodjára magához ölelte. A 29. percben veszélyes akciót vezetett a Puskás, egy balról érkező beadást aztán Szuhodovszki vágott ki az érkezők elől, mellyel alighanem góltól mentette meg csapatát. A félidő végén megint a KTE akarata érvényesült, a 45. percben Zeke lapos beadása ment el a hosszú sarok mellett, majd nem sokkal ezután Szuhodovszki tekerését tolta fölé Tóth Balázs.

A második félidőt is nagy elánnal kezdte a KTE, Horváth Krisztofer alig három perc után Banüó-Szabó passzát vágta fölé.

Újabb egy perc telt csak el, és bár Tóth Balázs védte Belényesi fejesét, Banó-Szabó balról érkező beadása után Szalai érkezett tisztán a hosszún, és ballal a jobb alsóba belsőzött (0-2). Nem kellett sokat várni a harmadik lila-fehér találatra sem, Banó-Szabó harmadik gólpasszát osztotta ki, miután az egyedül kiugró Horváth szépen lőtte ki a bal sarkot, megszerezve második találatát (0-3). Horváth akár a mesterhármast is megszerezhette volna, de Tóth később már védte okos tekerését. Az utolsó harminc percben a Puskás Akadémia már nem tudott változtatni a játék menetén, egyedül a 81. percben kellett nagyot védenie Varga Bencének, Puljic ziccere azonban kijött róla, majd a védők menteni tudtak. A 86. percben még egy saját nevelésű fiatal, Bodor Zoltán is debütálhatott vendég oldalon az NB I-ben, ám nemcsak neki, minden lelkes kecskeméti drukkernek örök emlék marad ez a teljesítmény, amivel a vendégek begyűjtötték a pontokat.

Szabó István, a KTE vezetőedzője: – Számítottunk rá, hogy a Puskás Akadémia sűrű héten van túl és nagy távolságokat tett meg ezalatt, volt ebben egy érzelmileg magasabb szintű kupameccs is. Friss játékosokra számítottunk ennek megfelelően részükről, akik viszont kevésbé vannak játékban. Ez ma döntő volt, illetve az is, hogy a meccs első percében a szerencse is velünk volt. Utána ötletesen, kreatívan, jól játszottunk, nagyszerű teljesítmények voltak a támadósorban. Horváth, Banó-Szabó és Szuhodovszki játékát is zseniális teljesítményre volt képes, de ez igaz az egész csapatra. A frissesség, az egész hetes felkészülés most győzni tudott a fáradtság és a tompaság ellen, ez ma döntőnek bizonyult. Gratulálok a Puskásnak az eddigi szerepléséhez, de ma megérdemelten nyertünk.

Puskás Akadémia – Kecskeméti TE 0-3 (0-1)

Felcsút, 1810 néző. Vezette: Derdák (Huszár, Zierkelbach)

PAFC: Tóth B. – Mezghrani, Batik, Golla, Ottewill (Bartolec 46.) – Szolnoki (van Nieff 67.), Favorov (Corbu 56.) – Plsek (Komáromi 56.), Levi, Puljic – Gruber (Posztobányi 67.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

KTE: Varga B. – Nagy K. (Katona M. 76.), Szabó A., Belényesi, Szalai, Zeke – Szuhodovszki, Vágó (Bodor 86.), Banó-Szabó (Katona B. 68.) – Horváth K. (Meszhi 76.), Tóth B. (Májer 68.) Vezetőedző: Szabó István

Gól: Horváth (6., 55.), Szalai (50.)