Szombaton fontos sikert aratott az alapszakasz záró fordulójában a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, és a győzelemnek köszönhetően a 6. helyen végzett a bajnokság első szakaszában. Ám mielőtt megkezdődnének az Alba Fehérvárral szemben a playoff megmérettetések, a hírös városiakra még egy fontos küldetés vár. A rájátszásról lecsúszó Paks vendégeként harcolhatják ki ugyanis szerdán 18 órától a fővárosban rendezendő négyes kupafinálét Forray Gábor tanítványai.

–Két ellentétes érzelmi töltettel bíró csapat összecsapása következik – nyilatkozta Forray Gábor, a kecskemétiek vezetőedzője. – Mi természetesen boldogok vagyunk, hogy a 6. helyen jutottunk a rájátszásba, míg ők egészen biztosan csalódottak, hogy lecsúsztak a playoffról. Éppen ezért ígérkezik borzasztóan nehéznek ez az összecsapás, mert a paksiak számára már csak a Magyar Kupa maradt reményként, hogy éremért játszhassanak idén. A hazai pálya előnye és az is mellettük szól, hogy kétszer már legyőztek minket az idén. Ez viszont egy teljesen más összecsapás lesz. Mi már többször bebizonyítottuk, hogy a derbi napján futunk a legjobban. A számunkra fontos megmérettetéseken a csapat szíve a helyén van. Azért utazunk Paksra szerdán, hogy kivívjuk a négyes döntőt, és ezért mindent el is fogunk követni. A napi forma fog dönteni, és hogy melyik csapat tud jobban úrrá lenni az érzelmein. A szurkolóinkra most igazán nagy szükségünk lesz. A két város közelsége miatt bízom benne, hogy sokan eljönnek majd, és a végén együtt ünnepelhetjük a győzelmet – zárta gondolatait a tréner.

A kecskeméti szurkolók számára összesen 80 darab jegyet tudnak biztosítani a paksiak. A csarnok jegypénztára 16 óra 45 perckor nyit.