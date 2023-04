Az ESMTK bár már a feljutásért zajló csatába nem tud beleszólni, de a bronzéremre minden esélye megvan a pesterzsébetieknek, ennek megfelelően is kezdték a találkozót. Alig pár perc telt el, majd egy szögletnél lemaradt a kecskeméti védelem, Márton Dávid ezt góllal is büntette (1-0). A folytatásban is a hazai akarat érvényesült a pályán, bő félóra elteltével Polyák szabálytalanságáért adott büntetőt a játékvezető, amit Molnár nem is hibázott el (2-0). A második félidő elején gyorsan lezárta a lényeges kérdéseket az ESMTK, egy hátul eladott labdából került helyzetbe végül Szűcs, aki 14 méterről be is lőtte ziccerét (3-0). A hajrában még egy-egy kiállításra is sor került, de ez már nem befolyásolta a végeredményt.

A hétközi fordulóban a KTE II. szabadnapos lesz, legközelebb április 30-án a Bánk-Dalnoki LA vendége lesz Virágh Ferenc együttese.

ESMTK – Kecskeméti TE 3–0 (2–0)

Budapest. Vezette: Takács (Holpár, Urbán)

ESMTK: Jeszenszky – Slezák, Ferkel, Szűcs (Sükösd 83.), Márton D., Molnár R., Túri (Rédei 46.), Wirth (Kovács D. 78.), Molnár T., Lucz, Molnár J. (Soós 88.). Vezetőedző: Turi Zoltán

KTE II.: Kersák – Hatvani (Lovas A. 69.), Győri B. (Horváth M. 69.), Buna, Bodor, Polyák, Szalai Sz. (Kovács Á. 80.), Lovas Zs. (Győri Á. 8.), Györgye, Gréczi (Major E. 69.), Katona M. Vezetőedző: Virágh Ferenc

Gól: Márton D. (6.), Molnár J. (31. - büntetőből), Szűcs (46.)

Kiállítva: Slezák (86.) ill. Bodor (85.)

Virágh Ferenc: – Sajnos nem tudtuk azt a minőséget hozni, mint azt az elmúlt hetekben tettük. Rengeteg hibával játszottunk, de mentálisan sem voltunk topon, ez jobban zavar. Lehetőségeink így is voltak, de ma erőtlenek voltunk a kapu közelében. Fel kell venni újra a ritmust, mert vasárnap a Bánk ellen javítani szeretnénk.