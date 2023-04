A Jánoshalma a tavaszi idény során legyőzte az Akasztót idegenben, a Kecskeméti LC-t és a Kecelt hazai pályán. Egy mérkőzésen, Hartán vereséget szenvedtek 4–3 arányban, az előző fordulóban pedig pontot mentettek a hosszabbításban Bácsalmáson. Külső szemmel ez így egyáltalán nem rossza, nem vállalhatatlan teljesítmény.

– Az ősz folyamán látszott, hogy tavaly nyáron voltak nálunk bőven változások. Sok fiatal érkezett, folyt a csapatépítés, és most tavasszal látszik, hogy ez a brigád kezd összeérni. A télen annyi változás történt a keretben, hogy érkezett két fiatal támadó, László Benő Ausztriából és Berta Dániel Németországból, no meg az ős-jánoshalmi Kisa Péter. Ők hárman minőségi erősítést jelentettek. Az akasztói győzelem jó kezdést jelentett. Hartán kikaptunk ugyan, de azt a meccset követően nem volt mit szemrehányni a társaságnak, mentek a srácok becsülettel. Az a meccs a Hartának jobban sikerült, de a hozzáállásunkkal akkor sem volt semmi probléma. Az elmúlt hétvégén Bácsalmáson játszottunk döntetlent, ráadásul úgy, hogy a hajrá elején egy szabályos gólt elvett tőlünk a játékvezető. Nagy pozitívum, és a társaság lelki erejét mutatja, hogy a srácok ennek ellenére sem adták föl, és ennek meg is lett a gyümölcse, értékes és fontos pontot szereztünk Bácsalmáson, ahonnan az egy pont is szép eredmény. A kitűzött célunk nem változott, a második helyen állunk, szeretnénk előre lépni. Jelenleg nyolc pont a Kiskunfélegyháza előnye. Megpróbáljuk utolérni őket, nem adjuk föl a versenyfutást.

Szerdán kupameccset is játszotta a csapat, de a technikai vezető szerint a hétvégi, Soltvadkert elleni meccs előtt ez egyáltalán nem jelent hátrányt, sőt. – Jól ment a játék a Kunbaja ellen, ezt az 5–1-es végeredmény is sejteti. Nem hogy rosszul nem jött nekünk az a szerdai meccs, de a társaság összekovácsolásában újabb lépcsőfokot jelent, jó volt látni, hogy kedvvel, fantáziadúsan fociznak a srácok, a kupában is szeretnénk minél tovább eljutni.

A hétvégén az egyre masszívabb Soltvadkertet látják vendégül.

– A Soltvadkert egy fiatal, jó csapat, egységes csapat, Molnár László remekül összekapta azt a társaságot. Ősszel döntetlent játszottunk ott úgy, hogy hiába vezettünk 2–0-ra, a vadkertiek nagyot küzdve talpra álltak. Úgyhogy egyáltalán nem lebecsülendő ellenfél a Vadkert, nem mintha lenne egyetlen olyan ellenfelünk is, akit lebecsülnénk. Ezzel együtt mindenképpen szeretnénk megszerezni a három pontot. A srácok is tisztában vannak a helyzetünkkel, nem kell őket külön motiválni. Tudják, hogy nagyon kell ezúttal is a pont, hiszen lesz még egy-két nagyon nehéz kiruccanásunk, Bajára és Kiskunfélegyházára is utazunk még. Nem lesz unalmas a tavasz hátralévő része sem – zárta szavait a technikai vezető.