Ivkovics triplája adta meg az alaphangját a mérkőzésnek, amelyre Atkinson tudott válaszolni a másik térfélen, őt pedig Pajor követte, 4–3. Grubor értékesített egy büntetőt, Townes pedig tempóból iratkozott fel a táblára, 5–5. A paksiak szerb játékosa aztán távolról is megvillant, 8–5. A következő percekben az ASE volt hatékonyabb, és Edwin hármasával már 15–7-re is vezettek. Egy gyors leindításból könnyű kettest szerzett a Paks, Forray Gábor pedig 17–7-es állásnál, vagyis tízpontos különbségnél időt kért. A negyed hátralévő periódusában sem találta igazán a ritmust a Kecskemét, 22–9-cel ért véget az első tíz perc.

Dramicsanin remek ütemben állt bele kintről, viszont Grubor faulttal együtt volt eredményes, és az extra egyest is bedobta, 25–12. Kovács Ákos kettese után ismét időt kért a KTE szakmai stábja, 27–12 állt ekkor a táblán. Egy trojka és egy visszatett labda után már húsz egység volt a differencia, 32–12. Szinte minden kifelé perdült a vendégeknél, míg az ASE jó dobóformát mutatott be, így az etap derekán 39–16 állt az eredményjelzőn. Végül Ivkovics sarokból elengedett hármasa tört meg a kecskeméti gólcsendet, 45–19. Állandósult a különbség a csapatok között, nagyszünetre végül 60–30-as hazai vezetéssel vonultak a csapatok.

Townes hármasával folytatódott az összecsapás, míg paksi részről egy büntető érkezett válaszként, 61–33. Karahodzsics harcolt nagyot aztán a palánk alatt, és egy akcióból három pontot jegyezhetett, 61–36. Dramicsanin keze sült el, 61–39, aztán némi szerencsével Gruborhoz került a labda, ő egyedül állhatott bele a távoliba, 64–39. Wittmann sem tévedett a sarokból, 64–42. Dramicsanin kettő plusz egyes akcióját két Eilingsfeld kettes követte, 68–45. Atkinson faulttal együtt sem tévedett, majd a vonalról se, 71–45, ezután ugyanő volt főszerepben zsákolással, 73–45. Karahodzsics oldotta meg szépen a palánk alatt, majd Kovács Ákos távolijára trojkával válaszolt, 76–50. Nagy erőket mozgósított a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, hogy közelebb férkőzzön a Pakshoz, a felvonást Kucsera triplája és Klobucar büntetői zárták, 79–59.

A folytatásban Edwin tolta be magát a gyűrűig, aztán Grubor tempóból volt eredményes, 83–59. Kucsera szép dobására Grubor a sarokból reagált, 86–61. Gyors akció végén Atkinson zsákolt, Forray pedig időt kért. Grubor két büntetőt süllyesztett el, míg Karahodzsics könnyed mozdulattal termelte be ziccerét, 90–63. Taiwo középtávolija hullott be, aztán pedig Kucsera volt kíméletlen, 92–66. Edwin sem akart lemaradni, 95–66. Townest darálták le, ám tudta folytatni a játékot, és rögtön egy tetszetős megoldással vétette észre magát, 95–68. Eilingsfeldet nem tudták tartani a kecskemétiek, kétszer is jelentkezett rövid időn belül, 99–68. Townes villant meg egymást követő két alkalommal a KTE-nél, 99–72. Az utolsó két percre fiatal ötösét küldte hadba Forray Gábor. Fazekas és Tóth Barna is betalált, a végeredmény 99–76 lett.

Atomerőmű SE–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 99–76 (22–9, 38–21, 19–29, 20–17)

Paks: Edwin 14/3, Pajor 2, Grubor 23/15, Eilingsfeld 16, Atkinson 14. Csere: Kovács Á. 13/6, Taiwo 4, Frank 1, Buckingham 12/6, Kékesi, Karosi. Vezetőedző: Csirke Ferenc.

Kecskemét: Townes 15/3, Ivkovic 6/6, Klobucar 4, Dramicanin 11/6, Karahodzsics 18/3. Csere: Wittmann 3/3, Borisov 5/3, Kucsera 8/6, Kiss Dávid 2, Tóth Barna 2, Fazekas 2, Tóth Balázs. Vezetőedző: Forray Gábor.