Darts Manapság egyáltalán nem ritkaság, ha valaki versenyszerűen is dartsozik. A darts-világbajnokság közvetítése idején egyre többen tapadnak a képernyőre, hogy lássák a sportág sztárjainak a vetélkedését, és ma már nemcsak hobbiból dobálgatják a nyilakat vendéglátóipari egységekben, hanem egyre több dartsklub is alakult országszerte, a versenyeknek pedig se szeri, se száma.

Az azonban, hogy valaki hölgy létére művelje versenyszerű szinten ezt a sportágat, mégis valamennyire ritkaság. Pedig a kecskeméti származású, Kecskeméthez mindmáig ezer szállal kötődő Ölei Annamária esetében pontosan ez a helyzet. Hosszú évek óta műveli igen magas szinten a dartsot. Arra a kérdésre, hogy sorolja föl a legszebb eredményeit, a bőség zavarával küzd.

– Most így hirtelen időpontokat sajnos nem tudok mondani, de az egyértelmű a számomra, hogy párosban értem el a legjobb eredményeket, Ihász Veronikával párban.

– kezdi a válaszát Ölei Annamária, népszerű becenevén Panka.

– Voltunk már vele dobogósok WDF páros versenyen, Szlovákiában, az elmúlt öt évben négyszer lettünk magyar bajnokok steel kupában, Romániában pedig válogatottként az ötödik helyen végeztünk. Ami azt illeti, egyéniben sem megy rosszul, a tavalyi évben a steel nemzeti bajnokságon nyolc egyéni forduló során nyolcszor sikerült érmet nyernem, ráadásul ebből kettő aranyérem volt, és így lettem összetettben a második. És nem utolsósorban 2019-ben Veronikával párosban kilencedikek lettünk a világkupán, az is igen szép emlék.

Adódik a kérdés, hogy vajon mikor kezdett el dartsozni, illetve hogy mikor kezdett el versenyszerűen dartsozni. A válaszából kiderült, hogy nem árt, ha valaki amellett, hogy kedved érez a nyíldobáláshoz, tehetséges is ebben a sportágban.

– Érdekes módon ez a két időpont az én esetemben tulajdonképpen egybeesik.

Steel nyilat először egy tiszaföldvári nyílt verseny fogtam a kezemben, másodszor pedig egy zirci nemzeti bajnokságon, 2012-ben. Akkoriban egy olyan vendéglátóipari egységben dolgoztam, amely akkor a helyi dartsklub székhelye volt, így adott volt, nemcsak hogy lehetőségem nyílik megismerni ezt a sportot, hanem egyenesen muszáj is megismernem.

Ott azért még nem tart a világ, hogy valaki Magyarországon is profi dartsversenyző lehessen, Ölei Annamária esetében sem ez a helyzet.

– Természetesen mindig is munka mellett műveltem a dartsot. Bár az elmúlt két évben nem dolgoztam, de ennek is megvolt az örömteli oka: kislányunk született. Mivel betöltötte a második életévét, és elkezdett bölcsibe járni, így én is újra visszamegyek dolgozni, illetve újra elkezdem az edzéseket, és a felkészüléseket a versenyekre. Utóbbira a közelmúltban az említett oknál fogva nem nagyon volt idő, de az idei év kihívásaira megpróbálok tudatosabban felkészülni.

Arra a kérdésre, hogy ebben a sportágban a felkészülést segíti-e edző, elmondta, hogy neki személyes edzője nincs, de jelenlegi klubjában, a Győri Darts Clubban tartanak rendszeres edzéseket, illetve van olyan egyéni játékos, aki egyéni edzővel is végez különmunkát.

– Mivel a fővárosi agglomerációban lakom, így a rendszeres győri edzésekre nem tudok járni, de mivel ez nem csapatsportág, így nem is létkérdés, hogy minden tréningen az első perctől az utolsóig ott legyek.

Az első klubja a kecskeméti Hírös Hunok Dartsklub volt, ott 2012-ben lett igazolt játékos. Azután elköltözött Békéscsabára, így ennek megfelelően átigazolt a Hírös Hunoktól a BDSE csapatához. Egészen 2020-ig a csabai egyesület kötelékében versenyzett, amikor pedig 2020-ban elköltözött Békéscsabáról Budapestre, az volt a legcélszerűbb, ha a Győri Darts Club versenyzője lesz, miután a legjobb barátnője is ott versenyzett. Nem volt éppen a leginkább zökkenőmentes indulás a győri, persze rajta és az egyesületen kívülálló okok miatt, hiszen a Covid-járvány természetesen a darts­életet is jó időre hibernálta.

Arra, hogy milyen versenyre érdemes nevezni, elmondta, hogy ez nem ördöngösség, hiszen a versenynaptár mindenki számára elérhető a Magyar Darts Szövetség oldalain.

– De keresnem sem kell az alkalmakat a megmérettetésekre, egyrészt mert amiben érdekelt vagyok, azt eleve tudom, hogy mikor van, de az egyesületem egyébként is időben küld emlékeztetőket, ha netán valamiről megfeledkeznék.

Az érdeklődőket csak biztatni tudja, hiszen nemcsak sok izgalmas torna, meccs színezi a dartsozó életét, hanem rengeteg utazás is.

– Tudom ajánlani ezt a sportágat a kalandvágyók számára is, aki tehetséges, az ne habozzon ezt komolyan venni, hiszen nem utolsósorban sok szép helyre eljuthat a dartsnak köszönhetően.