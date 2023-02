A nyíregyháziak az elmúlt fordulóban a Soroksár vendégeként 2–2-es döntetlent játszottak. A találkozó érdekessége, hogy a szabolcsiak a második játékrészben három perc alatt fordították meg az eredményt. Aztán mivel a 92. percben egyenlíteni tudott a Soroksár, döntetlenre végződött a találkozó. A mérkőzés után az alábbiakat nyilatkozta Visinka Ede: „Örülök az egy pontnak, de el kellett volna döntenünk a mérkőzést 2–1-es állásnál. Az utolsó percekben kapott gólokat, akár a szünet előtt, akár a mérkőzés végén, el kellene felejtenünk, nagyobb koncentrációra van szükség. Az viszont örömteli, hogy a csapat végre mer játszani.”

A Tiszakécskei LC is hasonló helyzetben volt a 23. fordulóban az Aqvital FC Csákvár elleni találkozón, mint a Nyíregyháza, hiszen ők is vezettek a kilencven perc lejártakor, csakhogy a 91. percben egyenlíteni tudtak a vendégek, és így pedig – hazai szemszögből – elúszott két pont. A mostani mérkőzés minden bizonnyal presztízs találkozó is lesz, hiszen Visinka Ede a Nyíregyháza mestereként meg akarja mutatni, hogy hiba volt idő előtt elküldeni őt Tiszakécskéről. Ennek köszönhetően biztosak lehetünk abban, hogy a három pont megszerzésére fogja sarkalni tanítványait. A Nyíregyháza jelenleg a 14. helyet foglalja el a tabellán, és mindössze egy pont hátránya van az előtte álló Tiszakécskével szemben. A vendégek is hasonló helyzetben vannak, nagy szükségük lenne a három pontra, és ők is meg akarják mutatni, nem csak a szurkolóknak, de a korábbi mesterüknek is, hogy igen is képesek éles helyzetben jó és eredményes játékot produkálni. Az idei, eddig lejátszott három bajnoki mérkőzéseken a nyíregyháziak egy győzelmet és két döntetlent játszottak, míg a tiszakécskeiek két alkalommal egalizálták az eredményt egyszer pedig vereséget szenvedtek, éppen ezért, küzdelmes, harcos mérkőzésre lesz kilátás.

Visinka Ede talán kicsit helyzeti előnyben van, mert nagyon jól ismeri a tiszakécskei játékosokat.

– Ha így nézzük, akkor talán igen, bár azóta mióta eljöttem, több változás is történt a keretben Tiszakécskén – mondta a vezetőedző. – De nem csak személyi, hanem taktikai változások is megvalósultak a korábbi régi csapatomnál. Többfajta rendszerben is játszott már a Kécske az elmúlt bajnoki mérkőzéseken. Azt, hogy most mit fognak választani, nem tudom előre. Természetesen ismerem a keretet, a játékosk kvalitásait, de hogy milyen típusú játékrendszerben fognak ellenünk pályára lépni, azt nyilvánvalóan nem tudhatom. Az utolsó mérkőzésüket meg kellett volna nyerniük a Csákvár ellen, mert jobbak voltak, mint az ellenfelük. Gondolom, ők is keserűen élték meg azt a mérkőzést. Vasárnap mind a két csapat nyerni akar majd, mi mindenképpen itthon akarjuk tartani a három pontot, főleg két döntetlen után. Abban biztos vagyok, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy nyerjünk – tette hozzá Visinka Ede.

– Nehéz kiheverni azt, ami a mögöttünk álló vasárnap ontörtént, nevezetesen hogy az utolsó pillanatban kiegyenlített a vendég Csákvár

– fogalmazott Klausz László, a tiszakécskeiek jelenlegi mestere. – Nem csak a játékosok, de jómagam is nehezen dolgoztuk fel a történteket, mert olyan lélektani pillanat volt a találkozó végén, olyan szituáció, amire igenis lehet készülni, és mi készültünk is rá. A meccset követő edzéseken viszont azt láttam, hogy javuló tendenciát mutatott a csapat játéka. Ami a hétvégi feladatokat illeti, nem az a célunk, hogy a játékosok megmutassák a régi edzőjüknek, hogy mennyire motiváltak. Ugyanakkor ha azt a teljesítményt nyújtják, amit tudnak, akkor nem lehet probléma. A munka tekintetében nekünk megvan a heti periódusunk, a következő ellenfelet természetesen figyeljük, és a hét második felében már belőlük készülünk fel, különböző taktikai elemekkel. A Nyíregyháza elleni mérkőzésen biztosan lesz változás az előző találkozóhoz képest. Azzal nem foglalkozom, hogy Ede mennyire ismeri a tiszakécskei játékosokat. Nekünk az elsődleges szempont a győzelem. A stílus jegyeinket szeretnénk megmutatni Nyíregyházán, ami reméljük, hogy eredményre vezet.

A találkozó vasárnap 14 órakor kezdődik a Balmazújvárosi Városi Stadionban.