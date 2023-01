A Tisza-partiak ugyan a legutóbbi fordulóban, Debrecenben vereséget szenvedtek, de ennek ellenére is őrzik előkelő második pozíciójukat a pontvadászatban.

A hírös városiak szintén alulmaradtak ezt megelőző összecsapásukon, Nyíregyházán. A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét a 7. helyen áll jelenleg a tabellán.

– Mind a két csapat vereséggel a háta mögött várhatja ezt a keddi megmérettetést – utalt az előző forduló eseményeire Forray Gábor, a kecskemétiek vezetőedzője. – A szolnokiak talán még nagyobb elánnal fogják belevetni magukat ebbe a szomszédvári csatába annak érdekében, hogy javítsanak hazai pályán. a Szolnokot aligha kell bárkinek is bemutatni, szervezett csapat, a legnagyobb erősségük a védekezés, amiből gyorsan váltanak át támadásba. Állandó nyomást helyeznek a labdára, a betöréseknél is jól szűkítik a területet. Hatékonyan váltogatják meccsen belül a zónavédekezést, az emberfogást. Erre kell nekünk a leginkább felkészülni, és majd a mérkőzésen élesben jól reagálni. A legutóbbi egymás elleni találkozónkon is az okozta a vesztünket ellenük, hogy sok labdát adtunk el fönt, és abból könnyű gólokat kaptunk.

Továbbá a lepattanózásban kell javulnunk, ha szeretnék megszorongatni őket.

Ezek olyan elemek, amelyek meggyőződésem szerint nagyobb koncentrációval javíthatóak. Bízom a csapatomban, a játékosaim kiváló sportemberek, akik magas kosárlabda IQ-val rendelkeznek. A hétvégi forduló megmutatta, hogy ebben a bajnokságban bárki képes legyőzni a másikat. Mi is azzal a feltett szándékkal megyünk a Tiszaligetbe, hogy bravúrt hajtsunk végre. Sajnos továbbra is megvannak a problémáink, hosszú ideje nem tudunk teljes kerettel készülni, meccselni. Ez sem a mi malmunkra hajtja a vizet, pláne amikor ennyire sűrű a bajnoki menetrend. Ennek következtében számunkra már egy játékos kiesése is óriási mínusz. Ugyanakkor voltunk már ennél nehezebb helyzetben is, és azt is megoldottuk, úgyhogy bízom benne, hogy a hétközi meccsnap ellenére sokan eljönnek Kecskemétről, és közösen ünnepelhetünk majd a lefújáskor – zárta gondolatait a tréner.

A mérkőzés kedden este 18 órakor kezdődik, a Tiszaligeti sportcsarnokban.