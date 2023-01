Szerda óta tartózkodik Törökországban, pontosabban Side városában a Tiszakécskei LC NB II.-es labdarúgó csapata. Az első felkészülési mérkőzésüket vasárnap délután játszották, még pedig a szerb élvonalba tartozó FC Napredak ellen. A találkozón két gól született, mind a kettő a második félidőben, és mind a kettőt a Napredak játékosai lőtték. Ettől függetlenül Klausz László vezetőedző elégedett volt csapata hozzáállásával és teljesítményével.

– Az első félidőben nem esett gól, a másodikban kettőt rúgott az ellenfelünk, mind a kettőt pontrúgásból. Az egyiket tizenegyesből, ami sajnos megadható volt, mert a szerb játékost lerántottuk a mezénél fogva. A második találat egy oldal beívelésből származott, a kapunkba fejelték a labdát, mert nem fogtuk szorosan az ellenfelünk játékosát. Ettől függetlenül nagyon jó érzésem van a találkozóval kapcsolatban, mert az ellenfelünk egy szerb első ligás csapat volt, akik az ötödik helyen állnak a tabellán, nyilatkozta Klausz László.

– Nagyon jó mérkőzést játszottunk, maga a hozzáállás, a játék is nagyon jó volt. Ugyanannyi helyzetet dolgoztunk ki, mint az ellenfelünk, éppen ezért sokkal igazságosabb lett volna az 1–1, vagy a 0–0-ás eredmény.

Nekünk akcióból voltak helyzeteink a Napredaknak pedig pontrúgásokból. Nagyon jó fizikai állapotban vannak, magasabbak is a játékosaik, mint a mieink. Persze jobb lett volna győzni, de nem lehetünk elégedetlenek, már csak azért sem, mert futó mennyiségben, a párharcokban, a helyzetek kialakításában is felvettük velük a versenyt. Az első félidőben nálunk három fiatal szerepelt, akik közül kettő, Vajda és Biben most játszott először a csapatban, de olyan játékosunk is volt, aki még kezdőként nem szerepelt. A második játékrészben pedig két fiatal lépett pályára. Az eredménytől függetlenül, nagyon jó érzésem van, így a mérkőzés után – értékelte a csapat teljesítményét a vezetőedző.

Klausz László elmondta még, hogy akik az első félidőben játszottak, azok a második játékrészben megfutották azt, amit egy mérkőzésen kell, akik meg a másodikban játszottak az első félidőben futottak. Ezért mindenki megkapta a megfelelő terhelést. Sajnos három sérült is van a keretben: Horváth Zoltán, Farkas Norbert és Vólent Roland.

Legközelebb január 18-án lép pályára a Tiszakécskei LC egy koszovói első osztályú csapat ellen, majd pedig január 20-án, szintén egy koszovói első osztályú csapattal meccselnek.

Akik az első mérkőzésen szerepelnek, azok a másodikon nem, akkor edzenek és fordítva, akik az első találkozó ideje alatt edzenek, azok a második mérkőzésen lépnek pályára.

Tiszakécskei LC–FC Napredak 0–2 (0–0)

Első félidő: Az első félidőben az Antal B. – Vajda, Csáki, Végső, Oláh M., Vachler, Biben, Szekér, Winkler, Kiss N., Zamostny.

Második félidő: Antal – Balázs B., Kiprich, Máté Zs., Farkas A., Lovas A., Pongrácz, Gyurján, Major, Geiger, Erdei.