Nem valószínű, hogy január 29-e a téli időszak leghidegebb napja volt, de a finn kezdeményezésű Yours Truly (becsületfutás), az év leghidegebb időszakában országszerte, január és február hónapjának utolsó vasárnapján tartják. Ennek oka az, hogy télen, amikor nincsenek versenyek, akkor is versenyezzenek egymással a sportemberek. A nap teljes 24 órája a rendelkezésre áll a teljesítéshez, ami nem más, mint 25, vagy 50 kilométer futás, vagy gyaloglás.

Természetesen ennél kevesebbet is lehet teljesíteni, csak akkor azok a sportolók nem vesznek részt az országos megmérettetésen. Vasárnap 0 órától 24 óráig lehetett futni, akár többszöri megszakítással. Az eseményen mindenki saját kedve, ereje szerinti távokkal járulhatott hozzá a kilométerek gyarapításához.

A kecskeméti szervezők, tanulva az eddigi évek tapasztalatából, nem éjféltől biztosították a lehetőségeket a sportolóknak – de ez nem jelentette azt, hogy aki akart az ne futhatott volna korábban –, hanem nyolc óra harminc perctől. Akik hosszabb távot akartak teljesíteni, azok chipet kaptak, hogy mérni tudják az idejüket. Regisztrálni a Kecskeméti SzC Szent-Györgyi Albert Technikum aulájában lehetett. A távok megtételéhez egy 2,7 kilométeres kört: Szent-Györgyi Albert Technikum, Nyíri út 73. -Károly Róbert krt. -Máriahegy tanya a város felé - Illyés Gyula utca - Klauzál Gábor tér - Március 15. u. - Nyíri út 73., jelöltek ki a szervezők. A IUSTITIA Egyesület, amit vállalt, azt teljesítette is, még pedig számolták a megtett köröket, ezzel is megkönnyítették az indulók dolgát, frissítőt: teát, zsíros kenyeret, szőlőcukrot, mazsolát és sósmogyorót is kínáltak az indulóknak, és persze a buzdítás sem maradt el. A hivatalos rajt vasárnap nyolc óra perckor volt, az iskola elől.

– 2010-ben csatlakoztunk ehhez a futáshoz, azóta folyamatosan segítjük a futókat, mondta Varga Tibor, a főszervező IUSTITIA Egyesület elnöke. – A Yours Truly nem verseny, hanem egy jól eső örömteli futás, kocogás, gyaloglás, vagy kerékpározás.

Örömünkre szolgál, hogy itt vannak Kecskemét országgyűlési képviselői is, akik rendszeresen sportolnak. A rajt jelet Salacz László adta meg az indulóknak, de Szeberényi Gyula Tamás is kerékpározott egy kört.

Segítőnk, Szamler László a Széchenyivárosi Zöld és Pont Civil Társaság ügyvivője meghívta az iskolákat is, és szerencse jöttek is a diákok. Azt szeretnénk, ha ez kiforrná magát, és akkor tudnánk hirdetni iskolák közötti versenyt is. Mivel ez becsület futás, nem feltétlenül szükséges itt futni. Bárki feltöltheti az internetre a teljesítését, akkor látni fogja, hogy más országban, más földrészen ki mennyit futott, és akkor össze tudja hasonlítani a saját maga teljesítésével. A rendszeres futóknak ez egy edzést jelent. A diákok pedig azért jöttek, hogy egy-két kört teljesítsenek. Mi a Yours Truly szabályait fellazítottuk, de éppen azért, hogy minél többen kocogjanak, gyalogoljanak.