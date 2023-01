Január 10. és 16. között nemzetközi futsal felkészülési tornát rendeznek nemzeti csapatok számára a horvátországi Porecben. Ezen a többnapos rendezvényen öt ország válogatottja méri össze a tudását a világbajnoki selejtezőkre való felkészülés jegyében. A Bosznia-Hercegovina, Észtország, Grönland, Magyarország és Románia részvételével zajló viadal pontos programja egyelőre még nem ismert, az azonban már biztos, hogy a ScoreGoal Kecskemét Futsal két játékosa ott lesz a román válogatottban, miután Hadnagy István és Mánya Szabolcs is megkapta a meghívóját a román válogatottba.

Hadnagy István, a ScoreGoal Kecskemét futsal kirobbanthatatlan tagja, aki a 2022/23-a szezon alapszakaszában a futsal NB I.-ben immáron tizennyolc bajnoki találatnál jár, kérdésünkre elmondta, hogy természetesen mindig nagy örömöt és büszkesége jelent a számára, amikor a válogatottól érkezik meghívó. Hadnagy István, a hírös városiak erdélyi légiósa 2019 októberében szerepelt először a válogatottban.

– Egy Kazahsztán elleni selejtezőn léphettem pályára először válogatott mérkőzésen, akkor még debütánsként néhány másodpercnyi játéklehetőséget kaptam.

Azóta összesen tizenhat alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban, és jóval több lehetőséget kapott. Sőt, ezekkel általában élt is, és ennek köszönhetően máris nagy élményekkel gazdagodott a válogatott karrierje során. – A legemlékezetesebb mérkőzés a számomra egyértelműen az a Dánia elleni találkozó, amelyen 5–1 arányban sikerült győznünk, Marosvásárhelyen, 1500 néző előtt. És ez így már önmagában felejthetetlennek tűnik, de nekem ráadásul azért is marad örök emlék az a mérkőzés, mert négyszer is sikerült a dánok kapujába betalálnom. Utána még a mérkőzéslabdát is hazavihettem, tehát még tárgyi emlékem is van arról a felejthetetlen sikerről.

Azt egyáltalán nem bánja, hogy a válogatott meccsekre nem egyedül utazik, hanem egy kecskeméti csapattárs, Mánya Szabolcs társaságában. – Annak természetesen nagyon örülök, hogy a Szabi ott van, sőt, mondhatnám az én szemszögemből, hiszen ő került be korábban a román válogatottba, hogy ő mindig ott van. De egyébként nélküle sem lennék elanyátlanodva, hiszen az egész csapatról, az egész válogatott keretről elmondható, hogy igazi csapatot alkot az a társaság, ahol családias a hangulat, így aztán nagyon tudunk küzdeni is egymásért.

Hadnagy István megjegyezte még, hogy egyébként kettejükön kívül még négy székely játékost is meghívtak, mindannyiukat Székelyudvarhelyről.