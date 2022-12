Az alapítvány természetesen nem csak olyankor működik, amikor egy-egy ilyen rangos eseménnyel ad hírt magáról. – Folyamatosan működik, folyamatosan igyekszünk segíteni a beteg gyermekeket, ez nem is lehetne másként, hiszen Bence édesanyja, Márta a szívét-lelkét beleadja ebbe a munkába – utalt az alapítvány működésére Kovrig Ákos. – Az alapítvány jótékonysági futócsapata rendszeres résztvevője a Wizz Air Budapest Félmaratonnak, valamint idén ősszel egy Mosoly Akció keretében óvodák, iskolák, magánszemélyek segítségével több mint 2500 csokoládét gyűjtöttek az ünnepeket kórházban töltő gyermekek számára. Így Budapesttől Kecskeméten át Szegeden, Pécsen és még Szombathelyen is sikerült egy-egy mosolyt csalni a kis hősök arcára. Továbbá rendszeresen szervez véradásokat, ami a gála alatt is lesz, 10 és 13 óra között várják az önkéntes véradókat. Az alapítvány tevékenységeiről egyébként a honlapján – lazarbence.hu – és közösségi oldalán lehet tájékozódni.

A mezőny is ismert már, összesen tizenkét csapatnak tapsolhatnak majd a szurkolók. Nyolc csapat a hivatalos torna keretében küzd majd a trófeáért, illetve négy alkalmilag verbuválódott csapat részvételével rendeznek gálamérkőzéseket is.

Az A csoportba került a Kerekegyházi SE és három klub, a Kecskeméti TE, az Újpest FC és a Szolnoki MÁV FC öreg­fiúk-gárdája.

– A jelenleg a Bács-Kiskun megyei másodosztályú bajnokságban szereplő Kerekegyháza automatikus résztvevője a tornának, mintegy alanyi jogon, hiszen Lázár Bence Kerekegyházán született, ott ismerkedett a labdarúgással – kezdte az A csoport bemutatását Kovrig Ákos. – Ráadásul a Kerekegyháza magán a tornán is nagyszerűen szerepelt három évvel ezelőtt, a döntőig jutott, tehát nemcsak alanyi jogon jár ki nekik, hogy itt szerepeljenek, hanem a pályán is tettek azért, hogy nélkülük szinte ne is legyen elképzelhető ez a rendezvény. A Kecskeméti TE az elmúlt évek során egyre inkább összeszokott és egyre több mérkőzést lejátszó kecskeméti öregfiúk-garnitúrát jelenti. A csapat eredeti magját elsősorban azok a játékosok adják, akik 2008-ban első alkalommal kivívták az NB I.-es feljutást, de igyekszünk minél több, a Kecskeméti TE-hez kötődő játékossal kiegészíteni az eredeti magot. Örömmel mondhatom, hogy sikerrel, hiszen egyre jobb a hangulat, a pályán és azon kívül egyaránt. Mára már összeszokott csaptunk van. Készülünk is a tornára. Kell is, kemény ellenfelekkel fogunk találkozni, hiszen az A csoport tagja lesz az Újpest is. Neveket nem mondanék, de egyelőre úgy fest, hogy ilyen erős újpesti keret még nem szerepelt a tornán, mint amilyen most fog. Az ő mezüket húzza fel például Curtis is, akinek persze a megnyitón is lesz szerepe, mégpedig mikrofonnal a kézben. A címvédő Szolnok lényegében ugyanazzal a kerettel érkezik, amely három éve megnyerte a tornát, tele volt NB I.-es, NB II.-es játékosokkal.

A B csoportba került a Lajosmizse, az F-GROUP Menedzser­iroda, a Magyar Öreg­fiúk Válogatott és a Nyíregy­háza SFC. – A felnőttcsapatával a Bács-Kiskun megyei első osztályú bajnokságban szereplő Lajosmizsének – akárcsak a Kerekegyházának – is alanyi jogon itt van a helye, hiszen Lázár Bence ott is nagyon jelentős éveket töltött, Lajosmizse nagyon fontos szerepet játszott a karrierjében, és ott is mindmáig ápolják az emlékét, például a rendezett, otthonos lajosmizsei sportkomplexumnak is ő a névadója. A Lajosmizse tehát – amely a Kerekegyházához hasonlóan szintén remekül szerepelt és hívta fel a figyelmet magára a médiában való szereplés lehetőségét remekül kihasználva a két évvel ezelőtti viadalon – a megyei első osztályban szerepel, de tudtommal a Faragó Gyula és Árva Zsolt által irányított klub is erősít ideiglenes játékosokkal is a tornára. Az F-GROUP Menedzser­iroda a Filipovics menedzseriroda csapatát takarja, elképzelhető, hogy – az öregfiúk-válogatottat leszámítva – a legtöbb válogatott futballistát ők fogják felvonultatni.

A Magyar Öregfiúk Válogatottnak már a neve önmagáért beszél. Konkrétan nem kaptam tőlük névsort, de alighanem hasonló fölállás várható a címeres mezes csapatnál, amilyen a nemrégen, a Matkópusztán megrendezett ünnepi mérkőzésen is jelen volt, akkor többek között Vin­cze Ottó, Pisont István, Márton Gábor, Mracskó Mihály, Csábi József is magára húzta a címeres mezt.

A Szatke Zoltán vezette Nyíregyháza is volt NB I.-es, NB II.-es játékosokkal érkezik. Ez egy igazi lokálpatrióta brigád, ők is olyan szintet fognak képviselni, amellyel méltó ellenfelei lesznek bárkinek.

Az utolsó csoportkör előtt négy gálamérkőzést is megvívnak, a MOB Olimpikonok gárdája a Sport TV csapatával csap össze, a Magyar Művész Válogatott pedig az Újpest Futsal Club Jótékonysági Csapatával.

– A művészválogatottat Zombori Zalán szervezi. Konkrét névsort ő nem árult el, de ezt a keretet zenészek, színészek, művészek, de elsősorban zenészek alkotják, garantálható, hogy sok kedves ismerőst fognak látni a soraikban a szurkolók. A MOB Olimpikonok csapatába a kajak-kenusoktól a birkózókig megpróbálunk több, a sportágát az elmúlt tíz-húsz évben magas szinten művelő sportolót meghívni. Sportági követelmény ennél a csapatnál nincs, pontosabban nem kizáró ok, ha valaki nem labdarúgó. Olyanok fognak itt teremcipőt húzni, akiknek egy egész ország szurkolt nyári és téli olimpián egyaránt. A Sport TV-kommentátorok a sport tévénél dolgozókat jelenti, ők is felléptek az előző gálán. Ebben a csapatban szerepelhet mindenki, a televízió szakmai stábjának a tagjaitól a kommentátorokig, márpedig főleg az utóbbiak soraiban nem kevés nagynevű labdarúgó van. Az Újpesti JCS egy újpesti futsalcsapat, erre az alkalomra kiegészítve. Ez lényegében egy korábbi újpesti futballistákból összeállított baráti társaság. Ahogy a főszervezőt, Óvári Lászlót ismerem, ők is szolgálnak majd meglepetéssel a nevek tekintetében is.

Ami a programot illeti, délelőtt 10 órakor lesz a kapunyitás, és az első csoportmérkőzésen 11 órakor indul útjára a labda. Két csoportkör lejátszása után, 13 órakor tartják meg a hivatalos megnyitót, amelyen Curtis, aki korábban labdarúgóként az Újpest és a Kecskemét TE csapatában is szerepelt, ad elő néhány dalt.

A gálamérkőzéseket 14 óra 20 perces kezdettel vívják. Az első elődöntő 16 óra 40 perckor kezdődik, ezt követi a második elődöntő, 17 óra 20 perckor vívják a gálamérkőzést az aranyéremért, 17 óra 40 perces kezdettel pedig a döntőt.

Az eredményhirdetésen természetesen nemcsak jelen lesz, hanem kulcsszerepet kap Lázár Bence családja, ők fogják átadni a győztesnek járó trófeát, az érmeket és a különdíjakat.

Az érdeklődők nyugodtan magukkal vihetik a gyermekeiket, ugyanis rájuk is gondoltak a szervezők. – A gyerekek számára lesz arcfestés, gyereksarok, és egy felajánlás keretében két kamion is érkezik, arra törekszünk, hogy egy-egy szurkoló apuka nyugodtan élvezhesse a meccseket, és a csemetéi is jól érezhessék közben magukat – mondta Kovrig Ákos.