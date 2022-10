A 2. fordulót rendezték a női NB II.-es bajnokság Nyugati csoportjában. Az első játéknapon a kiskunhalasi lányok Tolnán léptek pályára, ahol 4-2-es vereséget szenvedtek. Ma délután azonban remekül játszottak, és Mészáros Lilla, Stibrik Adél és Végh Emese révén már az első játékrész után három találattal vezettek. A fordulás után Kuklis Dorina négyre növelte a hazaiak előnyét, majd szépítettek a vizitálók. A találkozó hajráját azonban megnyomta a Szilády és Nemes Ilona és Végh Emese révén újabb két gólt szereztek. A csapat edzője, Dávid Géza értékelte az elmúlt két mérkőzést.

– Az első két meccsünk az eredményt tekintve felemásra sikerült. Tolnán szoros meccsen szenvedtünk vereséget, majd ma hazai pályán győztünk a Veszprém ellen. A mutatott játékkal és főleg a hozzáállással mindkét meccsen elégedett voltam. Ha ezen az úton megyünk tovább, eredménytől függetlenül elégedettek lehetünk majd.

Az együttes az elmúlt szezont a keleti csoportban töltötte, azonban idén átkerültek a nyugatiba. A tréner elmondta, át kellett fogalmazni ez előzetes célkitűzéseket.

– Kisebb meglepetésünkre az idei szezonban a nyugati csoportba kerültünk, így a célokat is újra kellett fogalmaznunk. Ha maradunk „keleten”, nyilván az újabb éremszerzést vártuk volna el magunktól, de egy új csoportban „visszatértünk az alapokhoz”, tehát nem fogalmaztunk meg helyezést. Egy kiegyensúlyozottabb bajnokságra számítok, ahol célunk a folyamatos fejlődés, ami – reméljük – jó eredményekkel párosul. Nagyon fontosnak tartom azonban a fiatal játékosok fokozatos beépítését is. Az erőviszonyokat előzetesen nehéz volt megjósolni és a lejátszott két forduló után sem tisztult sokat a kép. Sok jó csapat van, biztosan lesznek körbeverések. A napi forma, a cserepad hossza és a szerencse is eldönthet majd fontos meccseket.

Dávid Géza elmondta, milyen változások voltak a keretben a nyár folyamán. - Nagy érvágás volt a csapat számára, hogy házi gólkirálynőnk, Nagy Vivien felfüggesztette futsal pályafutását, hiszen profi szerződést kapott a nagypályás NB I.-ben. Persze nagyon szurkolunk neki, hiszen óriási lehetőség ez minden játékos karrierjében. Nyáron sokat beszélgettünk a lányokkal és egyetértettünk abban, hogy a pótlását csapatként kell megoldanunk. Nagy Vivien mellett is volt pár távozónk, de szerencsére érkezők is. Gyermekáldás után visszatért csapatkapitányunk Precsinszki Bea. Mészáros Lilla középiskolásként alapembere volt a Szilády csapatának, szerencsére gyorsan beilleszkedett közénk. Több fiatal játékost is sikerült leigazolnunk, őket is próbáljuk fokozatosan beépíteni a csapatba – zárta gondolatait Dávid Géza.