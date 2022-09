A női liga hét csapatból áll, és mivel a Kiskőrös-Kalocsa mérkőzése elmaradt, ezért csak két találkozót rendeztek. A címvédő Nemesnádudvar nagyon simán, 18-39-re legyőzte a Tisza Volán SC-t. A másik női párharc azonban igazi szomszédvári csatát hozott, ugyanis a Kiskunmajsa–Kiskunhalas mérkőzés döntetlennel ért véget (25–25).

– Mondhatom, hogy hízelgő számunkra az eredmény, ugyanis az elmúlt három Halas elleni találkozónkon egyaránt alulmaradtunk. A halasi kézilabda nagyon fejlett, főleg a mostani csapat jó. Sok fiatal játékosuk van, mondhatni az NB II.-es utánpótlás csapatukra épül a felnőtt női gárda. Mindenképp elégedett vagyok azzal, hogy a lányok elhitték, hogy van keresnivalónk és felvettük a kesztyűt egy ilyen fiatal, ügyes csapat ellen is, mint a Kiskunhalas. Elégedett vagyok a két kapusommal, Abonyi Boglárkával és Terbe Anitával, mind a ketten nagyon kellettek ehhez a döntetlenhez.

Kiskunhalason úgy vélik, reális eredmény született a rajton.

– A kiskunmajsai csapatot ismertük előzetesen, hiszen évek óta nagy csatákat vívunk ellenük.

Azt gondolom, hogy reális végeredmény született. Nagyon kiegyenlített küzdelmet láthattak a nézők, mind a két csapat komolyan vette a találkozót. Az elmúlt szezonokhoz képest változott a keretünk összetétele. Eddig sem volt idős csapatunk, de most még több a fiatal, mint eddig. Külön kiemelném a még serdülőkorú Posgay Kírát, aki rendkívül jól mutatkozott be a felnőtteknél. A következő mérkőzésünk a Kiskőrös ellen lesz, ahol szeretnénk győzni. Ehhez a védekezésben kicsit agresszívabbnak, támadásban pedig pontosabbnak kell lennünk, de ezen dolgozunk egész héten az edzéseken – mondta Nagy Gábor, a Kiskunhalasi UKSC edzője.

A majsai csapat az elmúlt szezonban, de mindenképp előre szeretnének lépni.

– A tavalyi bajnokságban sajnos kiestek kulcsjátékosaink az utolsó fordulókban, ezért nem tudtunk olyan eredményt elérni, amilyet szerettünk volna. A nyáron igyekeztük a hiányzó játékosainkat minőségi játékosokkal pótolni. Szülésből visszatért hozzánk Kanyik Ágnes. Ő korábban Németországban is kézilabdázott, balszélső poszton vethető be. Még újnak mondható, bár már a tavasszal is játszott nálunk Tasnádi Petra, aki a posztját tekintve több poszton bevethető. Szintén a tavasszal tért vissza Novikov-Holló Anett is a, őt átlövőként tudom játszatni. Utolsó igazolásunk pedig Ágoston Liliána Deszkről, aki szintén több helyen lehet hasznos.

A következő fordulóban a címvédő Nemesnádudvarhoz látogatnak. Komáromi Tibor, a csapat edzője egyértelműen nyerni szeretne.

– A Nemesnádudvar egyértelműen ennek a bajnokságnak a nagy esélyese csakúgy, mint tavaly is. Azonban nem feltartott kézzel megyünk bele a csatába, ugyanis az előző szezon utolsó mérkőzését is velük vívtuk és nagyon jól játszottunk ellenük. Hasonlóan bátor, kreatív játékot várok a lányoktól. Nagyon jó lenne győzelemmel ünnepelni a hétvégén. - zárta gondolatait Komáromi Tibor.

A férfi bajnokságban a Soltvadkert 23-26-ra kapott ki otthon a Kiskunhalastól, míg a Kecskeméti Kézilabda Sport magabiztosan győzte le a Bácsalmást 47-33-ra. Az Euroscale Kecskemét a Balogh Tészta TVSE-t verte meg 32-19-re.

A megyei női bajnokság következő heti programja:

09.24., szombat Nemesnádudvari NKSZE–Kiskunmajsai KC 13 óra, STE-BS Plastic–Kalocsai KC 14 óra 30 perc., Kiskunhalasi UKSC–Kiskőrösi NKSZSE 16 óra.

A megyei férfi bajnokság következő heti programja:

09.24., szombat STE-BS Plastic–Euroscale Kecskemét 17 óra, Kiskunhalasi UKSC–Kecskeméti Kézilabda Sport 18 óra, Balogh-Tészta TVSE–Soltvadkerti KUSE 18 óra.

09.25., vasárnap Bácsalmás PVSE–Kalocsai KC 12 óra.