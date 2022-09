Labdarúgás 2 órája

A régiós bajnokságra neveztek

Az elmúlt idényben megnyerte a megyei női bajnokságot a Kerekegyháza, és már ezek után megpendítette a csapat trénere, Kunsági Antal, hogy akár magasabb osztályban is kipróbálnák magukat. Végül be is neveztek a Pest megyei regionális bajnokságba, ahol már túl is vannak az első fordulón.

Földes Péter Földes Péter

A Kerekegyháza akár magasabb osztályban is kipróbálná magát Fotós: Földes Péter

A kerekegyházi évek óta nevez a megyei bajnokságba. Eleinte csak az önfeledt játék volt a fontos, ám az utóbbi időben megváltozott a cél. A 2020/2021-es bajnokságban is már látszódott a munka, a fejlődés a lányokon, akkor a második helyen értek célba. Azonban a mögöttünk hagyott kiírásban már a dobogó legfelső fokán végeztek. Kunsági Antal elmondta, hogy mindenképp szerették volna magukat egy magasabban jegyzett bajnokságban kipróbálni. – Amikor véget ért a bajnoki szezon, akkor úgy gondoltuk, hogy szeretnénk magasabb osztályban is megmutatni magunkat. Beadtuk a nevezésünket a Pest megyei regionális bajnokságba, ahol budapesti, Pest megyei, illetve ahhoz közeli megyék csapataival fogunk játszani. Ezzel párhuzamosan fogunk szerepelni a regionális futsal bajnokságban is – vázolta a terveket Kunsági Antal, aki már hosszabb ideje dolgozik a csapattal, egyben a kerekegyházi egyesületért. – Annyi változás van a versenykiírásban, hogy ezúttal nem tizenkettő, hanem csak kilenc méter a büntetőterület. Továbbá az is változás, hogy a játékosokat oda-vissza tudom cserélgetni, ez nem volt eddig megszokott. A mi csoportunkban öt csapat van: Szolnok, Jászberény, Üllő, Cegléd és mi. Ősszel mindenkivel játszunk oda-visszavágót, majd az első két csapat a felsőházban fogja folytatni a tavaszt, ahol a további három csoport első és másodikjával fog találkozni. Nekünk az a célunk, hogy a felső házban folytassuk tavasszal a bajnokságot – tette hozzá a célok kapcsán Kunsági Antal. A keret nem esett át nagy átalakuláson, ráadásul inkább érkezői voltak az együttesnek. – Szerencsére nem sok változás történt, nem igazolt el senki, azonban hárman szüneteltetik tagságukat. Igazolások terén bővelkedünk, ugyanis érkezett Szabó Alexandra Dunaújvárosból, aki irányító, míg a Tiszaföldvárról csatlakozó Bagó Bianka szélső. Fenyvesi Loretta két testvérével, Laurával és Lénával írt alá. Utóbbi kettő kevesebb mérkőzésre fog járni, őket a futsal miatt igazoltuk le Kiskőrösről. Sztakó Teréz most kezdett el focizni, de remekül beilleszkedett és nagyon ügyes. A kerekegyházi egyesületnek van U15-ös leány csapata is, innen Zsoldos Zsófia és Hámos Hanna került fel hozzánk, Polgár Petra pedig januárban csatlakozik majd – mondta Kunsági Antal a keret a kapcsán. A gárda már túl van az első megmérettetésükön is, a Ceglédet verték meg 5–0-ra a rajton. – Az első mérkőzésünkön nagyon elégedett voltam a lányok teljesítményével. Rendkívül jól futballoztunk és már az első félidő végére öt gólos volt az előnyünk. A második játékrész elején a ceglédi csapatból többen is megsérültek, ezért a játékvezető félbeszakította a mérkőzést. Elégedett vagyok nagyon a lányokkal, azt gondolom ez remek kezdés volt tőlünk. A csapat indul a regionális futsal bajnokságban, ahol szintén szeretnék megmutatni magukat. Nem egyszerű dolog két bajnokságban megállni a helyét egy együttesnek sem, de Kunsági Antal már a rajt előtt megfelelően felkészült erre játékosaival. – A nagypályás bajnokság mellett indulunk a futsalban is. Itt torna rendszerben fog menni a lebonyolítás, ugyanis nincs mindenhol megfelelő csarnok, ahol lehetne játszani. Heti három edzést tartok a lányoknak, ebből kettő nagypályás, egy pedig futsal edzés, ahol csarnokban vagyunk. A futsalban szeretnénk mindenképp jó eredményt elérni, nemcsak a részvételt, hanem az eredményt is fontosnak tartom - zárta gondolatait Kunsági Antal a tervek és a szezon kapcsán.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!