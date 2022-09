Megyei I. osztály

Lajosmizsei VLC–Bajai LC 2–6 (0–2)

Lajosmizse, 100 néző, vezette: Sebestyén László (Berger Tibor, Apró Ferenc).

Lajosmizse: Lord – Sinka, Fekete A., Borsos, Tarnóczki, Móra (Tamás B. 28.), Rapi (Ulicska 56.), Bán (Dóka Z. 46.), Kovács J., Fekete D. (Kiss L. 46.), Gábor L. Edző: Árva Zsolt.

Baja: Sztruhák – Szolga (Vízhányó 73.), Nagy E., Fehér Z., Knapp, Németi (Follárdt 57.), Kerezsi (Varga S. 63.), Csiki (Török 72.), Baladin, Szeibert, Mezőfi (Urlauber 81. Edző: Koch Tamás

Gól: Fekete A. 57., Kiss L. 78., illetve Baladin 19., 53., Kerezsi 34., Varga 69., 90., Csiki 71.

Sárga lap: Móra 43., illetve Fehér 79.

Árva Zsolt: – Sajnos nagyon hamar kényszerű cserét kellett végrehajtanunk sérülés miatt, ami után az ellenfelünk nagyon gyorsan megtalálta a gyenge pontunkat. A vezető góljuk után igazából nem tudtunk ritmust váltani, és megújulni. Erre jött egy újabb sérülés és kényszerű csere, így a mérkőzés egy nagy nyitott könyvé alakult át. Mi kihagytuk a helyzeteinket, a bajaik pedig amit kialakítottak, azokat értékesítették, amiből egy ekkora különbségű győzelem alakult ki. Gratulálok nekik, mert nagyon lelkesen és jól játszottak, mi sajnos nem tudtunk azokkal a problémáinkkal megküzdeni, amelyek a mérkőzésen jött sérülésekből adódtak.

Koch Tamás: – Ez volt az a mérkőzés, ahol minden az elképzeléseink szerint alakult. Az első félidőben a Lajosmizse kezdeményezett, de mindjárt az első két lehetőségünket gólra tudtuk váltani, addig ugyanis nem nagyon tudtuk birtokolni a labdát. A két gól megnyugtatta a csapatot, de utána még jobban kellett támadni a Lajosmizsének, ami kedvezett nekünk, mert hátul fellazultak. Ez vezetett oda, hogy végül hat gólt tudtunk rúgni. Csapat szinten elégedett voltam a játékosokkal, mindenki kitette a szívét a pályán, és fegyelmezetten játszottuk végig az egész mérkőzést, emellett eredményesen is. Megmondom őszintén, hogy az első félidő játéka alapján nem volt benne, hogy ilyen arányú gólkülönbséggel képesek leszünk nyerni. Az viszont, hogy az első játékrészben mindössze kétszer léptük át a félpályát és mind a két alkalommal gólt is tudtunk rúgni, olyan erőt adott a csapatnak, hogy utána, amikor kitámadott a Lajosmizse, azt mi már higgadtan ki tudtuk használni, és biztosan meg tudtuk nyerni a mérkőzést.

Harta SE-Tiszakécskei LC II. 0–0

Harta, 100 néző, vezette: Vörös Gábor (Tóth Csaba, Minda Róbert)

Harta: Ámann - Makó, Pintér, Hamar, Fekete, Grecu, Pinczési, Tóth B. (Erdei 56.), Szpirulisz (Danó 67.), Sibalin (Nasz 78.), Varga M (Vizi 81.). Technikai vezető: Sümegi József

Tiszakécskei LC II.: Fürj - Horváth A., Oláh, Alberti (Benkó 52.), Oberna, Klemenc (Tóth M. 70.), Káli, István, Tóth K., Vólent, Ludánszki. Technikai vezető: Bagi Gábor

Gólok: Varga M. a 7., illetve Vólent a 84. percben

Sárga lap: Hamar 60., Varga M. 80. Fekete 90., illetve István 5., Tóth K. 27., Káli 65., Tóth M. 71. perc.

Kiállítva: Benkó a 93. perc.

Csehi Tamás, a Harta játékosa: – Az első negyed órában rendkívül magas szinten futballoztunk, meg is tudtuk szerezni a vezetést. Ezután ránk jött a Tiszakécske, többen is lejátszottak az NB II.-es csapatból, akik húzóemberei voltak ma a kécskei csapatnak. A találkozó hajrájában akár meg is nyerhették volna a mérkőzést, de a kapusunk Ámann Márk remekül védett. Csalódott vagyok, ugyanis jóval több volt a mai meccsben. Dolgozunk tovább, és a következő mérkőzésen már győzni szeretnénk.

Bagi Gábor, a Tiszakécske technikai vezetője: – Az első tizenöt percben meglehetősen tompák voltunk, nem találtunk fogást a hazai csapaton. Utána kijöttünk a szorításból és voltak lehetőségeink, talán nem tűnik szerénytelenségnek, de rászolgáltunk az egy pontra. A végén meg is nyerhettük volna a meccset, de a hazai kapus többször is nagy bravúrt mutatott be. Azt gondolom, hogy ez a két csapat ott lesz az első ötben a bajnokság végén.