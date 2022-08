Hogy tizenöt éves kapitány van, azt Verne Gyula regényéből tudjuk, persze ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a mérhetetlen népszerűsége okán magyarított nevű Jules Verne a saját korában tulajdonképpen science-fiction regényeket írt. A tizenöt éves asszisztens felnőtt meccsen azonban mindenképpen a valóság.

Bácsbokodon némileg megrökönyödhettek a nézők, amikor azt látták, hogy a játékvezetői hármas tagjaként egy tizenöt éves fiatalember is kivonul a kezdéshez a Bácsbokod-Kisszállás mérkőzésen, zászlóval a kezében.

Holott nem lehetetlenség ez, hiszen a szabályok lehetővé teszik, hogy ilyen fiatalon már felnőtt meccsen közreműködhessen az, akit a képességei erre kvalifikálnak. Ennek tudható be, hogy Steiner Balázs szombaton életében először közreműködhetett felnőtt mérkőzésen, asszisztensként.

– A tizennégy éves kort kell betölteni ahhoz, hogy valaki játékvezetői vizsgát tehessen, és utána már közreműködhet mérkőzéseken – válaszolta kérdésünkre Garai Péter, a bajai játékvezetői csoport vezetője. – Steiner Balázs idén áprilisban tette le a vizsgát kiváló eredménnyel. A nyáron mind a fizikai, mind az elméleti felméréseken kiválóan megfelelt. Meggyőződésem, hogy tehetséges, és mivel láttam rajta, hogy fűti a lelkesedés is, így aztán úgy éreztem, hogy felesleges lenne tovább várni a mély vízbe dobásával. Sőt, mindjárt két mérkőzésre is kijelöltük az elmúlt hétvégére. Ő volt az asszisztens szombaton Bácsbokodon, majd vasárnap Bácsalmáson is.

Mind a négy fél, a Bácsbokod, a Kisszállás, a Bácsalmás II. és a Hercegszántó is elégedett volt az ifjú asszisztens működésével.