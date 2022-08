Szinte el sem kezdődött még a tetemes csúszás után a Puskás Akadémia elleni bajnoki, a kecskeméti játékosok máris örülhettek, hiszen Banó-Szabó Bence passza után Szuhodovszki Soma hatalmas gólt rúgott 19 méterről. A KTE a hajráig vezetett ezzel a találattal, a 86. percben azonban Szabó Alexről saját kapujába pattant a labda.

– Nagyon örültem természetesen, igazából már akkor éreztem, hogy nagyon jó irányba tart a labda, amikor ellőttem – mondta Szuhodovszki Soma. – Nem tudom leírni, pláne egy ilyen gól után azt, hogy mi éreztem, amikor hálót ért a labda. Hihetetlenül boldog voltam, ráadásul pontot is szereztünk vele. Bosszantó volt, hogy a végén egyenlített a Puskás, de nagy nyomást helyeztek akkor már ránk, voltak helyzeteik, így igazságos eredmény született.

– Rendkívül szokatlan közjáték előzte meg a meccset, hiszen vihar miatt közel 50 percet csúszott a kezdés. A játékosoknak ezalatt folyamatosan mozgásban kellett tartaniuk magukat, hiszen nem lehetett tudni, folytatódhat-e egyáltalán a találkozó.

– Nem voltam még ilyen helyzetben, ezt sokunk nevében mondhatom. Ilyenkor nem egyszerű újra felpörögni, de azt gondolom ez nekem és a csapatnak is jól sikerült. A bemelegítő teremben folyamatosan készültünk a kezdésre, és úgy tudtunk belemenni a találkozóba, ahogy kell – mondta Szuhodovszki.

Rengetegen kísérték el Felcsútra a csapatot, ez különösen nagy élmény volt a játékosoknak. Most már a szombati, ZTE elleni bajnoki jár főleg a fejekben, mely 17 óra 30 perckor kezdődik.

– Nagyon kellemes meglepetés volt számunkra az, ahogy a szurkolók végig buzdítottak minket a meccsen.

Rengeteget jelentett, bízom benne, hogy a folytatásban is minél többen kilátogatnak majd a meccseinkre. A maximumra törekszünk mindenki ellen, a győzelem reményében lépünk pályára, akárki is legyen az ellenfelünk, így a ZTE ellen is. Szeretnénk a közönségünket kiszolgálni, és meghálálni a szeretetüket.

Egy hét alatt három bajnoki vár a KTE-re, hiszen jövő szerdán Székesfehérvárra utazik a csapat, majd jön a Paks.

– Fel vagyunk készülve erre is, hiszen az NB II.-ben is sokszor kellett hasonló ritmusban játszanunk. Most sem lesz ez más. Biztosan lesznek rotálások, de mindenki azért van itt, mert képes ezen a szinten is hozzátenni a csapat játékához – zárta gondolatait Szuhodovszki.