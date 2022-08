A ScoreGoal Kecskemét a Nyerges – Ristic, Biró, Pál, Bencsik kvintettel állt oda a kezdéshez az ékszerdoboznak ható kiskunfélegyházi sportcsarnokban, az Aramis pedig a Soós, Fekete, Móga, Büki, Bognár felállásban vette föl a küzdelmet. Szó szerint a küzdelmet, hiszen az első percekben inkább csak gyömöszölték egymást a felek, keresték a másikon a fogást, csak egy-egy szöglet jelentett némi izgalmat, azok esetében is főként az, hogy a hosszú oldalra átívelt labdát a játékostársnak mennyire sikerül jól eltalálnia. Cseréltek is az edzők mindkét oldalon, a kecskeméti oldalon szóhoz jutott Öreglaki, Mánya, Kajtár, Haász Sánta és Milovac is. A 8. percben Horváth Szabolcs emelt balról a fölső lécre. Egy perc múlva szabadrúgást követően a kecskemétiek hatosán Büki készítette le a labdát Horváthnak, aki a bal alsó sarokba lőtt, 0–1. Hazai időkérés következett, majd folytatódott a játék. A 13. percben Fekete eresztett meg egy hatalmas bombát, Nyerges bravúrral mentett. Ezt követően elkezdett fölénybe kerülni a kecskeméti csapat, helyzete ugyanakkor újra csak az Aramis-nak lett, az éles szögből leadott lövést azonban Nyerges szögletre mentette. A korner elvégzésekor pofonegyszerű megoldást választottak a vendégek, Móga gurított a feléje futó Feketéhez, aki a bal fölső sarokba zúdított, 0–2. Az első játékrész utolsó percében Pál előbb jobbról a bal ficakot célozta meg, de csak oldalhálót talált, majd egy szöglet után újra Pál durrantott egy hatalmasat, csoda, hogy épségben megúszta a becsapódást a keresztléc.

Az első húsz percben veszélyesebbek voltak a zöldek, a kék oroszlánok pedig jóval tompábban mozogtak a megszokottnál.

A folytatás rögtön kecskeméti góllal kezdődött. Ekkor már Rigó figyelte a kapuból, hogy Bencsik kap labdát a bal oldalon, és néhány lépés után a hosszú alsó sarokba bombáz, 1–2. Egy percre rá Pál ismét a keresztlécet tesztelte, az sokáig rezgett a lövés után, ám a labda kifelé pattant. Egy Aramis szögletet követően két védőn is megpattant a labda, kecskeméti szempontból olyannyira szerencsétlenül, hogy az ott termő Horváthnak elég volt két méterről a bal alsóba passzolnia, 1–3. Dolgos, munkás percek következtek helyzetek nélkül, majd Rigónak a 33. percben bemutatott bravúrját követően a 35. perctől átállt öt a négy elleni játékra a Scoregoal. Pál volt a vészkapus, ha elvesztették a kecskemétiek a labdát, akkor visszaállt Rigó.

A 36. percben Mánya szerzett labdát a félpályánál, óriási lendülettel megindult, két embert kikerült, majd jó tíz méterről a bal sarokba bombázott, 2–3.

Kisvártatva egy Ristic-Bencsik dupla kényszerítő után Ristic nem érte el a hosszú alsó sarok mellett a labdát. Pedig nem kímélte magát, testi épségével sem törődve szánkázott, hogy sikerüljön egyenlíteni. A hátralévő időben mindig az a fél próbálkozott mezőnyjátékos-létszámfölénnyel, aki éppen felhozta a labdát. Húsz másodperccel a lefújás előtt Bencsik kemény lövését követően a labda a bal kapufáról pattant ki, egy védő elcsípte, majd azonnal tüzelt az üres kapura, de ő is kapufát talált. Az eredmény már nem változott, 3–2 arányéban az Aramis SE.