Kiváló eredményeket értek el a Kunszállási Tóth Pál Általános Iskola tanulói a Diákolimpia Atlétika Egyéni és Váltófutó Pályabajnokság/Atlétika Többpróba versenyein – tájékoztatta hírportálunkat Ádámné Vereb Annamária iskolaigazgató. Elmondta, ezek a versenyek mindig jóval nehezebbek, hiszen nagyobb intézmények, testnevelés tagozatos iskolák tanulói a vetélytársak. Mindezek ellenére a körzeti és megyei versenyt nagyon szép eredménnyel, összesen 14 éremmel zárták a kunszállási tanulók. Hatvan méteres síkfutásban 3. helyezett lett Nagy Ádám 6. osztályos tanuló. Négypróba egyéniben szintén a 3. helyen végzett Hegedűs László 5. osztályos diák. Hegedűs Levente 8. osztályos sportoló több versenyszámban is jeleskedett. Távolugrásban és 100 méteres síkfutásban ezüstérmes lett, míg 300 méteres síkfutásban a dobogó legfelső fokára állhatott, megyei bajnoki címet nyert, amellyel kivívta a jogot az országos döntőn való részvételre.

Az országos döntőt Győrben rendezték meg. A versenyen az ifjú sportolónak sikerült egyéni legjobb idejét megjavítania. Ezzel a teljesítménnyel a középmezőnyben végzett, az ország 9. legeredményesebb atlétája lett. Ez az eredmény azért is kiemelkedő, mivel intézményünkből már évek óta nem jutott be sprintszámban diák az országos döntőbe. A befektetett munka megtérült, több iskolai rekord is megdőlt – hangsúlyozta az intézményvezető, aki azt is hozzátette, hogy az eredményes felkészülést Barta-Kovács Zsófia tanárnő irányította.

Ádámné Vereb Annamária végezetül azt is elmondta, hogy az Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működő iskolájuk a reál- és a humán tudományokban jeleskedő tehetségek mellett nagy hangsúlyt fektet a sportban és a művészetekben tehetséges gyerekek képességkibontakoztatására is.