Kürtösi Szabolcs: – A játék képe alapján megérdemelten győzött ilyen arányban is a Fülöpszállás. Óriási egyéni hibák előzték meg a kapott gólokat, tipikus megye hármas hibák. Persze, éppen ezért vagyunk mi megye hármasok, de attól még bosszantó gólok előtt ekkora hibákat elkövetni.

Deák Sándor: – A pályára kijövet megmondtam a srácoknak, hogy ma csak a győzelmet tudom elfogadni. Vissza akartunk vágni azért, hogy tavaly ősszel, amikor a covid miatti megbetegedések miatt halasztani szerettük volna a meccsünket, a Fülöpjakab nem ment bele. A pontbüntetés mellett még pénzbüntetést is kaptunk. Ez a tüske mindmáig bennünk maradt. Sajnos pici a fülöpjakabi pálya, nem tudtuk a saját játékunkat játszani, de ma mindenki jól teljesített. Régen szereztünk már idegenben ennyi gólt, ráadásul nem is kaptunk. Le a kalappal a srácok előtt, és a szurkolótáborunk előtt is. Most elmegyünk két hét pihenőre, aztán kezdődik a felkészülés.

Fülöpjakab–Fülöpszállás 0–5 (0–3)

Fülöpjakab, 120 néző, vezette: Péter-Szabó Ottó (Minda Róbert, Barta Viktória)

Fülöpjakab: Görög – Vizi, Giljon (Szabó P. 46.), Szabó Á. (Baráth 60.), Mizsei (Cseh 46.), Vakulya, Palásti, Kun (Bodor 74.), Kis K., Fehér, Hájas. Edző: Kürtösi Szabolcs.

Fülöpszállás: Szalkai – Pataki, Petrányi, Varga T. (Deák 60.), Koács B. (Vig 69.), Tóth Sz., Dóka, Csordás (Csernák 78.), Polyák (Pusztai V. 68.), Pusztai M., Andó. Játékos-edző: Deák Sándor.

Gól: Csordás 2., 16., 39., Kovács B. 62., Polyák 66.

Sárga lap: Vakulya 15., Cseh 85., illetve Tóth Sz. 13., Varga T. 28.