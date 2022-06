Az már korábban eldőlt, hogy Visinka Ede vezetőedző munkájával elégedett az egyesület vezetése, így egy évvel meghosszabbították a szerződését. Vele együtt természetesen a szakmai stáb: Kitl József pályaedző, Németh Viktor kapusedző, és Kertes István erőnléti edző is marad. Folytathatják az elkezdett munkát, igaz, nem teljesen ugyan azokkal a játékosokkal. A keret tagjai közül leghamarabb Kalmár Ferenc, a szurkolók kedvence, írta alá az új szerződést. Nem titok, hogy a csatártól gólokat várnak nem csak a nézők, de az egyesület vezetése is. Az is biztos már, hogy Balázs Benjamin is marad, aki két évvel hosszabbította meg lejáró szerződését.

A csapatnál gőzerővel folyik az egyeztetés különböző játékosokkal, hogy az elkövetkezendő bajnoki szezonban milyen kerettel készüljön és álljon fel a Tiszakécskei LC.

Nyilas Elek szakmai igazgató elárulta azokat a játékosokat, akik maradnak, de azoknak a nevét is elmondta, akikre a következő bajnoki idényben már nem számítanak.

– Több olyan játékosunk is van, akik biztos, hogy maradnak, mert még nem járt le a szerződésük. Baráth Bence, Csáki Róbert, Farkas András, Farkas Norbert, Oláh Máté, Vachtler Csaba, Kiprich Dávid, Végső Előd, Pongrácz Viktor, Erdei Carlo is marad. Kalmár Ferivel szerződést hosszabbítottunk, a két fiatal Lovas Andor és Lovas Zsombor pedig szintén a mi keretünk tagja marad továbbra is. Beliczky Gergővel, Simon Márkkal, Gyurján Bencével, Vólent Róberttel még tárgyalásokat folytatunk. Zádori Krisztián jövője még kérdéses a sérülése miatt, még nem lehet tudni, hogy mi lesz vele.

Pál András, Marsa Levente, Eke Uzoma, Gréczi Gábor, Csősz Richárd, Benke Áron már nem lesznek velünk. Kovács Barnabás kölcsönben játszott nálunk, ő visszatér Zalaegerszegre.

Kosznovszky Márk, aki szintén kölcsönben volt, is visszatér volt csapatához, az MTK-hoz, de az ő szerződtetéséhez még van lehetőségünk, megpróbáljuk nálunk tartani, ha sikerül a klubjával megegyezni. Máté Zsoltot szintén kölcsönbe kaptuk az Újpesttől, neki is vissza kellene menni, de őt is szeretnénk megtartani. Így állunk jelenleg, de a végleges keretet még nem alakítottuk ki, tette hozzá a szakmai igazgató.

Nyilas Elek elmondta még, hogy Balázs Benjaminnak két évvel meghosszabbították a szerződését. Az érkezőkről annyit lehet egyelőre tudni, hogy Winkler András szélső támadó Budaörsről érkezett, aki már aláírta a szerződését. A fiatal, mindössze 21 éves játékos több korosztályos válogatottban U15, U16, U17, U19 is játszott már. A többiekkel és a lehetséges új játékosokkal még tárgyalásokban van az egyesület. A fiatalok közül tehát csak a két Lovas testvér maradt, akik mellé még szükséges néhány játékost Tiszakécskére hozni. Kapus poszton is történhet még változás, de egyelőre az még képlékeny. A jelenlegi állapot szerint a csapat egyharmada ki fog cserélődni.