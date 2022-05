Az elmúlt forduló nem úgy sikerült a Tisza-parti kisváros csapatának, mint ahogyan azt szerették volna, a bennmaradásért küzdő Szolnok ugyanis elvitte a három pontot. Ezzel kapcsolatban néhány szurkoló nem tetszését fejezte ki, ebből lett egy kis vita a játékosok és a nézők között. A tervezett célt azonban elérte a gárda.

– Kicsit furcsa és különleges volt pályára lépnem a volt csapatom ellen, de nem tulajdonítottam nagy jelentőséget az egésznek – mondta Vólent Róbert, a Tiszakécske csatára. – Jól kezdtük a mérkőzést, vezettünk is, de utána kaptunk egy szerencsétlen gólt, majd egy lecsorgó labdából vezetést szerzett az ellenfél. Utána mindent egy lapra feltéve támadtunk, mindent elkövettünk annak érdekében, hogy egyenlítsünk, de sajnos nem sikerült. Az utolsó bajnoki mérkőzéstől, ami a Pécs ellen lesz, mindenképpen győzelmet várok – nyilatkozta a Tisza-partiak csatára az utolsó meccs kapcsán.

– Szeretnénk megállítani ezt a sorozatot– tette hozzá Visinka Ede vezetőedző. – Hetek óta nagyon kellemetlen volt az, hogy nem volt rossz a játékunk, és mégis kikaptunk. Jól játszottunk a Kecskemét és a Siófok ellen is. A Szolnok ellen vezettünk is, okosabb és tudatos játékkal haza tudtuk volna küldeni őket egy vereséggel, sajnos ez nem sikerült. Azt kell, hogy mondjam, hogy az öt vereség miatt nem jó a hangulatom, de a bennmaradás miatt boldog vagyok, és a játékosok is hasonlóan élik ezt meg. Mindenképpen szeretnénk pozitívan lezárni a szezont, amit az öt vereség még jobban megspékel. Az nem kérdés, hogy tavasszal nagyon nagyot mentünk, sajnos ez az öt meccs nem jól sikerült, de a célunkat elértük, főleg úgy, ahonnan feljöttünk. Természetesen többre vágyunk mindig, többet akarunk elérni, de most ez így sikerült. Az utolsó mérkőzésen azért is szeretnénk bizonyítani, hogy ne rossz szájízzel zárjuk le ezt a 2021/2022-es bajnokságot.