– Tudtuk, hogy a Szolnok az életéért fog küzdeni, ezt be is bizonyították a meccs közben – értékelte csapata teljesítményét Visinka Ede. – Nagyon sajnálom, hogy a végső eredmény így alakult, mert vezetett a csapat, kezünkben volt a mérkőzés, de egy egyéni hiba után kiegyenlített a Szolnok, majd egy óriási malacgóllal vezetést is szerzett. Utána nagyon nehéz volt a betömörült tíz ember ellen játszani. Igazi helyzetet nem is tudtunk kialakítani abban az időszakban, mert mélyen védekezett a Szolnok. Azt is el kell mondanom, hogy nagyon mélyről jöttünk vissza, mert mindössze két pontja volt a csapatnak, mikor átvettem az irányítását. Kiharcoltuk a bennmaradást, de azt gondolom, hogy korábban egy fordulóval a vége előtt, ennek a csapatnak egy gramm esélyt sem adtak volna, hogy bennmarad az NB II.-ben. Ennek nagyon örülök, erre nagyon büszke vagyok. Erre a csapat is legyen büszke, de a klub és a szurkolók is. Arra készültünk, hogy hazai győzelemmel ünnepeljük meg a bennmaradást, sajnos ez elmaradt. Van még egy mérkőzés, azon megpróbáljuk a vereség sorozatot megállítani. Óriási tettet vittek véghez a játékosaim, mert ha nincs a tavaszi hadjárat, akkor most a kiesésről beszélnénk. Meg van a bennmaradás, aminek nagyon örülni kell – hangsúlyozta Visinka Ede.

– Győznünk kellett ma, ezt meg is tettük, gratulálok a csapatnak, de még mindig van egy találkozó, amit meg kell nyernünk – nyilatkozta Romanek János. – Nem kieső csapat a miénk mert az utolsó hat mérkőzésből négyet megnyertünk egy döntetlent játszottunk egyszer pedig vereséget szenvedtünk. Az elő félidő elején volt egy kis gondunk, de a gólunk után mi domináltunk, és szereztünk még egyet. Azt hiszem, hogy megérdemelten nyertünk.

Tiszakécskei LC–Szolnoki MÁV FC 1–2 (1–1)

Tiszakécske, 700 néző, vezette: Berényi Tamás (Belicza Bence Péter, Szabó Dániel.).

Tiszakécske: Holczer – Máté Zs., Csáki (Farkas A. 71.), Balázs B. Uzoma – Erdei (Marsa 71.), Kovács B., Kosznovszky (Oláh 78.), Simon (Beliczky a szünetben) – Gyurján, Kalmár (Volent 60.). Vezetőedző: Visinka Ede

Szolnok: Hegedűs L. – Szekszárdi, Tóth B., Szabó A., Gohér – Kurdics (Tömösvári 58.), Kónya (Kovács O. 75.), Tisza K.., Sipos (Rokszin 87.), Lakatos (Tóth L. a szünetben) – Busa (Csörgő 87.). Vezetőedző: Romanek János

Gólszerző: Kovács a 15. Busa a 32., és az 59. percbe