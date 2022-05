Már az első percekben érezhető volt, hogy mind a két csapat a győzelemre játszik. A hazaiak már az első percben előnyhöz juthattak volna, amikor is Jeszenszky kapott jó labdát Popovictól, ám mellé lőtt. A 12. percben Simon végzett el baloldalról egy szögletet mely átszállt a hosszúra Dunai nagyon okosan nem kapura, hanem a mezőnybe fejelt és Barkóczi került ziccerbe ám Lengyel védte a próbálkozást. Egy perccel később előnyhöz jutott a Jánoshalma. Stojanovic Veljko adott kitűnő passzt Stojanovic Milosnak, ő pedig tíz méterről ellőtte Tóth kapus alatt a játékszert 1-0.

A középkezdést követően egyből helyzetbe került a Kiskőrös. Dunai beadása Szedmákot találta, meg akinek a lövését blokkolta Fenyvesi Bálint.

21. percben Popovic kapott remek ütemű átadást Jesictől, majd megforgatott két védőt és lőtt, ám elkerülte a kísérlet a kaput. A 32. percben Dunai beadását Szabó lőtte drobpól kapura, de a lövést védte Lengyel. A 40. perc hozta az első félidő legszebb momentumát. Tóth Ákos adott be jobbról, Nagy Attila pedig fél fordulatból próbálkozott ám kísérlete néhány centit tévedett.

A második félidőt is egyből helyzettel kezdte a vendég gárda. A 49. percben Simon szögletére Salami robbant be, de hatalmas bravúrt bemutatva hárított Lengyel. Egy minutummal később ismét gólt szerzett a JFC. Popovic forintos labdát tett Sőreg elé, aki remek ütemben indult és ziccerben vitte Tóthra és bepasszolta a labdát a kapuba 2-0. Nem tartott sokáig a két gólos differencia ugyanis egy perccel később Nagy Attila harminc méteres szabadrúgása pattant meg egy hazai védőn és csapta be Lengyel kapust.

A folytatásban a vendégek birtokolták többet a labdát ám nagy lehetőséget nem tudtak kialakítani.

A 68. percben Simon húzott befele, majd lőtt a kísérlet nem sokkal ment fölé. A 92. percben már mindent egy lapra feltéve rohamozott a Kőrös. Szedmák bal oldali beadásába kézzel ért bele Safranj a büntetőterületen belül. A tizenegyest Nagy Attila vállalta ám Lengyel Péter olvasta gondolatát és hatalmas bravúrral kiütötte a bal alsóba tartó büntetőt.