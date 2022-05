Nagyon jó passzban készülhetnek a kecskemétiek, hiszen már kilenc forduló óta veretlen a társaság a másodosztályban. A legutóbbi mérkőzés különösen emlékezetesre sikerült, hiszen a rivális Szeged-Csanád GA ellen 4–0–ra sikerült nyernie a KTE-nek hazai pályán. Nem túlzás azt állítani, hogy talán az egész szezon legjobb játékát nyújtotta Szabó István csapata, mely Hadaró Valentin góljával szerezte meg a vezetést.

– Kicsit idegesen kezdtünk, de azért is volt nagyon fontos az első gól, mert utána teljesen átvettük az irányítást, megnyugodtunk – tekintett vissza Hadaró Valentin, a KTE balhátvédje. – Mondhatjuk, hogy ezen a mérkőzésen minden bejött. A végén, főleg a kiállítást követően akár nagyobb is lehetett volna a különbség, de sem telhetetlenek, sem elégedetlenek nem vagyunk. Egy közvetlen riválist tudtunk legyőzni, négy gólt lőni pedig sosem egyszerű feladat. A lehető legjobb pillanatokban találtunk be, az első gól után nagyon gyorsan jött a második is. Onnantól már úgy éreztem, hogy ezt a meccset biztosan megnyerjük.

Hadaró gólja sokat jelentett a csapatnak, de sokat a védőnek is, ugyanis ez volt az első tétmérkőzésen szerzett találata a KTE színeiben. Az egészen biztos, hogy ez egy gátat is áttört benne a hajrá előtt.

– Utoljára pont a Szeged ellen találtam be még tavaly nyáron, igaz, az csak egy edzőmeccs volt.

Jobb később, mint soha. Nagyon örültem ennek a gólnak, sokat jelentett nekem. Áttört egy gátat is, mert már kicsit rá is voltam görcsölve, hogy mikor találok be végre. A lehetőségeim megvoltak, a mezőnymunkámmal meg vagyok elégedve, sikerült az őszi formámat visszanyerni. Egy gól vagy egy gólpassz hiányzott már nagyon, szerencsére ez most már meg is van.