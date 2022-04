A bajnoki címről peches körülmények között csúszott le az együttes, ez némileg fájó pont még most is Pesti Marcell számára, de a kupagyőzelem gyógyírt jelentett mindenkinek.

– Elég szerencsétlenül ért véget a bajnoki szereplés, mert az utolsó mérkőzésen dőlt el az, hogy nem lehetünk ott a bajnoki döntőben. Két fordulóval a vége előtt azt a riválist vertük meg nagyon könnyen 3–0-ra, amely most a döntőben van ott helyettünk. Sajnos az utolsó lépést ezután viszont nem tudtuk megtenni már – mondta Pesti Marcell.

A kupadöntőben az Orion volt az Amysoft Lycurgus ellenfele. Nem akármilyen mérkőzésen, 3–2-re tudta megnyerni Pesti Marcell csapata végül a finálét, melyen a negyedik szettben összesen kilenc meccslabdát hárítottak, hogy végül révbe érjenek. Külön öröm volt a magyar játékosnak, hogy édesapja, a KRC vezérszurkolója, Pesti Ambrus is a helyszínen ütötte a dobot.

– Egy nappal hamarabb elutaztunk már a döntőre, szerintem ez különösen hasznos volt, hogy együtt lehettünk. A kupadöntő nagyon tetszett, a hangulat is szenzációs volt, nekem személy szerint persze sokat számított, hogy édesapám is a helyszínen drukkolt. Még egy dobot is tudtam neki szerezni a csapat segítségével. Maga a meccs nehezen indult, nem éreztük a ritmust. Az első szettet elvesztettük 25–17-re. A másodikban magunkhoz tértünk, 25–23-ra be is húztuk. A harmadikban ismét csak mentünk az eredmény után, de a negyedikben olyan emberfeletti teljesítményt nyújtottunk, hogy olyat még egész karrierem alatt nem éltem át. Kilenc meccslabdája volt az Orionnak, de ezeket rendre hárítottuk, és nagyon nehezen 35–33-ra nyertük meg a szettet. Akkor már biztos voltam abban, hogy az ötödiket is behúzzuk, 15–12-re ez sikerült is – elevenítette fel a döntőt Pesti Marcell.

Édesapja eddig minden kupadöntőjét látta, erről a sikerről sem maradt le, bízik abban, hogy ez már tradíció lesz.

– Apa minden döntőmön ott volt, akkor is, ha nyertünk, akkor is, ha veszítettünk. Bízom benne, hogy ez már családi szokás marad, hogy a nagy meccseimen ott lesz. Szuper érzés, hogy ő is részese volt a sikernek – tette hozzá Pesti Marcell.

A fiatal játékosnak megvannak a tervei is, de a jövőjéről egyelőre nincsenek konkrétumok, egyelőre a válogatottra koncentrál. Az biztos, hogy külföldön tervezi a folytatást.

– Ez volt az utolsó meccsünk a szezonban. A hónap végén utazok haza a válogatott-összetartásra és -programra, ami május 10-én indul majd. Vannak külföldi ajánlataim, mire a válogatottnál leszek, jobban kirajzolódnak majd konkrétabban ezek. Most is zajlanak már beszélgetések velem, illetve a menedzseremen keresztül. Van olyan lehetőség, ami nagyon tetszik már most is, de korai lenne erről még beszélni – mondta jövőjéről a kupagyőztes játékos.