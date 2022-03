A megyei első osztályban, a 17. fordulóban egy mérkőzést vívnak meg szombat délután, a Tiszakécske II. és a Lajosmizse összecsapását, előbbi otthonában. Bár a két csapat három forduló után csak ötvenszázalékos mutatóval rendelkezik, mind a ketten jó formában kezdték a tavaszt, mind a ketten biztatóan játszottak. Ráadásul a tabellán is csak három pont választja el a feleket egymástól, így minden bizonnyal izgalmas lesz az eredményét tekintve kiszámíthatatlan összecsapás.



A házigazdákhoz a tavaszi szezon megkezdése előtt mindössze egy játékos érkezett, mégpedig Oberna Gábor, Kunszentmártonról. Rajta kívül az a Horváth Adrián került át a megye egyes keretbe, aki befejezte a profi pályafutását. – Nagyon komoly hétvége előtt állunk, teljes a bizonytalanság a csapat háza táján, ugyanis több sérültünk is lett az elmúlt hétvégi mérkőzés után – mutatta be kerete helyzetét Bagi Gábor, a Tiszakécske edzője. – Szinte csak a kezdés előtt fogom pontosan tudni, hogy ki lesz az a tizenegy játékos, akik majd pályára léphetnek. Az akasztói meccsen Káli Tibor, Oberna Gábor, Horváth Adrián is megsérült, és nagy valószínűség szerint – hacsak valami csoda nem történik –, nem állnak majd a csapat rendelkezésére. István Lacit pedig kiállították. Így viszont itt lesz a lehetőség a bizonyításra azok előtt, akik eddig kevesebbszer szerepeltek.

Mivel az NB II.-ben nem lesz forduló, a játékosok szabadnapot kaptak, így nem lehet tudni, hogy lesznek-e olyanok, akik visszajátszanak. Az biztos, hogy Baráth Bence és a Lovas-testvérek játszani fognak, de hogy rajtuk kívül lesz-e olyan labdarúgó, akit számításba vehetek, nem tudom. Ettől függetlenül győzelemre fogunk törekedni. Mindenképpen nyerni szeretnénk, ugyanis a lajosmizseiek vendéggyőzelem esetén pontszámban utolérhetnek bennünket. Ha viszont mi gyűjtjük be a három pontot, akkor nyugodtabbak lehetnénk a jövő heti, félegyházi rangadó előtt.