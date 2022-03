A veszprémi 32–30-as vereség után még nyitott volt a visszavágó, a Kecskemét nem reménytelen helyzetből várta a meccset. Bár 1–4-es rohammal kezdtek a vendégek, a KTE fel tudott állni és több alkalommal is két góllal vezetett, ezt viszont a szünetre nem sikerült megtartani (12–14). Fordulás után hét percen át is gólképtelen maradt a Kecskemét, amit a vendégek ki is használtak, végül nagyon magabiztosan nyertek 22–30-ra, ami elődöntőt ért számukra.

– Megérdemelten jutott tovább a Veszprém, gratulálok a sikeréhez! Ezen a meccsen csak kevés időre tudtunk partnerei lenni ellenfelünknek. Ahogy a különbség nőtt a csapatok között, úgy hagyott ki nálunk a koncentráció, és kerültünk még nehezebb helyzetbe – értékelt a lefújás után Bencze József, a KTE-Piroska Szörp vezetőedzője.