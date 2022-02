Visinka Ede vezetőedzőnek nem volt könnyű dolga a kezdőcsapat összeállításában, hiszen az elmúlt bajnoki találkozón és a hétközi edzésen több játékosa is megsérült, akikre a Békéscsaba elleni mérkőzésen számított volna. Egy másodosztályú csapatnak azonban azért van bő kerete, hogy lehessen közülük választanai, és az adott szituációkban a legjobbak lépjenek pályára. Persze a taktika is sokat számít, ehhez pedig a legalkalmasabbakat kell pályára küldeni. Visinka Ede fejében is több lehetőség felmerült, mire kialakította a kezdő tizenegyet. Azt is figyelembe kellett vennie, hogy támadó felfogásban kell a csapatának játszania, mert csak a győzelem volt az elfogadható eredmény. A csabaiak a 21. fordulóban aratott győzelmük után kilenc ponttal vezettek a kécskeiek előtt. Ők tehát kikerültek a veszélyzónából. Miért ne sikerülhetne ez a Tiszakécskének is, tette fel a kérdést a találkozó előtt az egyik hazai szurkoló. Ehhez azonban fegyelmezett, hibátlan játékra volt szükség. A két csapat eddig lejátszott két NB. I-es mérkőzésén döntetlen (3–3, 0–0) eredmény született, a hét másodosztályú találkozó pedig három tiszakécskei győzelemmel, három döntetlennel és egy békéscsabai győzelemmel ért véget. Ősszel a Viharsarokban 2–2-es döntetlen született.