Vanó Sándor az idén szokatlanul nagy számú, harmincnyolc játékost jelölt ki a bő keretbe. A keret szűkítése e hét szombaton, a keret harmadik találkozása után történik meg. – Most még valóban túl sokan vagyunk, de az idén mindenképpen elővigyázatosnak kellett lenni, hiszen betegség, karantén miatt most is jó néhányan nem tudtak eljönni, és bizony azzal kell számolnunk, hogy az utolsó pillanatig képlékeny lesz a helyzet – mondta Vanó Sándor.

Arra a kérdésre pedig, hogy mi alapján szűrik ki a játékosokat, akiket egyénileg egyébként kiválóan ismertek, elmondta, hogy kimondottan a jelenlegi formára voltak kíváncsiak. – Hogy ki milyen állapotban van most, itt, január közepén, az alapján fogjuk szűkíteni a keretet. Aki itt van, az mindenki megérdemli, hogy a megyét képviselje a tornán, de itt most az számít, hogy ki milyen formában van, ki hogy tud most teljesíteni.