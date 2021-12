Sérülések, betegségek nehezítették Bencze József dolgát a csütörtök esti találkozó előtt, ám a hírös harcosok becsülettel küzdöttek az első pillanattól az utolsóig. A találkozón egyáltalán nem érződött, hogy közeledik az esztendő vége, kimondottan nagy lendülettel kezdték a csapatok a mérkőzést. Az elején felváltva estek a találatok, azonban rendre a Dabas került lépéselőnybe, egészen a 8.k percig, akkor már kettővel vezetett a hazai alakulat (6–4). Pallag Péter ihletett formában védte a dabasi kaput, hat percig nem talált be a KTE, igaz, a Dabas lendülete is alábbhagyott. A félidő derekára hárommal lépett el a hazai alakulat, 9–6-nál Bencze József, a kecskemétiek vezetőedzője magához is hívta tanítványait. Ezt követően Marczika elkapta a fonalat a kapuban, de elöl is beindult a termelés, Vetési, Sipeki és Menyhárt góljaival a 23. percben egyenlített a Kecskemét (9–9). A játék kissé lelassult, a Dabas támadásai akadoztak, Vetési pedig a vezető gólt is megszerezte csapata számára (10–11). Egy perccel a félidő vége előtt, amikor már hárommal vezetett a KTE (10–13), Tomori Győző kért időt, hogy megtörje a vendégek lendületét. Eggyel szépített a Dabas, Sipekit viszont ölben hozták le társai, az utolsó percben a talpa sérült meg, és az ápolással le is pörgött az óra, így 11–13-as vendégvezetés mellett vonultak szünetre a csapatok.