Kissé döcögősen kezdte a mérkőzést a Kecskemét, főképp a támadások akadoztak, így a Békés ragadta magához a vezetést, és az 5. percig meg is őrizte (2–3). Hazai oldalon csupán Marczika kapus villogott, rá ezúttal is számíthatott a hírös városi gárda. A 8. perc környékén magasabb fokozatba kapcsolt a KTE, elsősorban Szrnka és Horváth Andor góljaival elléptek ellenfelüktől. A félidő derekán már öt góllal vezetett a Kecskemét (11–6), és a hazaiakat Padla József időkérése sem zökkentette ki. Simon, Forgács, Füstös bombázta a kecskemétiek számára is ismerős Kiss Olivér kapuját, nem rajta múlt, hogy a 24. percben a Békés nyolcgólos hátrányba került (17–9). Bencze József kissé felforgatta csapatát, ekkor már Forgács mellett Szeverényit is pályára küldte, Simon lövőt játszott, de a szokatlan felállás ellenére a gépezet működött, a Kecskemét a félidő végére hat gólt megőrzött előnyéből (21–15).