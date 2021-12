Nemzetközi ifjúsági dzsúdóversenyt rendeztek a hétvégén Győrben, hat ország részvételével. A viadalon kecskeméti fiatalok is részt vettek, nem is akárhogyan, hiszen a Kecskeméti Judo Club-KESI versenyzői nagyon szép eredményeket értek el. Bagó Boglárka 63 kilogrammban két nyertes meccsel a döntőig menetelt, ott pedig egy osztrák lánytól kikapva felállhatott a dobogó második fokára. Major Ádám a 81 kilogrammos súlycsoportban taktikusan dzsúdózva a döntőig minden ellenfelét legyőzte, a döntőben egyetlen apró hibája megbosszulta önmagát, így a második helyen zárt. A versenyzők edzői – Nagysolymosi Sándor, Cseh Márk, Nagysolymosi Tibor – nemcsak a két szépen csillogó ezüstéremnek örülnek, hanem Hrabovszky Richárd és Cigány Lázár Tamás eredményeinek is. Előbbi 73 kilogrammban két vesztes és két nyertes mérkőzéssel az előkelő hetedik helyet szerezte meg. Utóbbi 73 klogrammban két vesztes és egy nyertes meccs után helyezetlenül zárt, de nagyon szépen dolgozott.