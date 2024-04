800 millió forint támogatásból fejlesztette gépparkját és korszerűsítette az épület-energetikáját az utánfutó alkatrészek gyártásával foglalkozó kecskeméti Autoflex-Knott. A beruházáshoz 400 millió forinttal járult hozzá a kormány. A gyár így növelte exportképességét, ezáltal részesedését az európai és amerikai piacokon – hangsúlyozta a projekt hétfői átadóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Nyolcszázmilliós beruházással növeli európai és amerikai piacát a kecskeméti Autoflex-Knott

Fotó: Bús Csaba

A jánoshalmi önkormányzati tűzoltókat hétfőn kétszer is riasztották a Magyarkanizsa utcába ugyanahhoz a lakatlan ingatlanhoz, ahol az udvaron szétszerelt jármű és háztartási gépek alkatrészei égtek. Információink szerint az év eleje óta ezen a helyen körülbelül fél tucat ilyet tűzeset volt.

Kecskeméten, a Neumann János Egyetem ad helyet a Nemzetközi Regionális Tudományi Társaság (RSAI) által rendezett 14. Világkongresszusnak. Az ünnepélyes megnyitója hétfőn volt a négynapos rangos szakmai eseménynek. A világkongresszus mottója: „Fenntartható regionális gazdasági növekedés: globális kihívások és új regionális fejlődési pályák”.

Átvette államtitkári kinevezését dr. Sulyok Tamás köztársasági elnöktől Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője.

Április 21-én, vasárnap délelőtt 11 órakor Baján, a Turisztikai Központban adják át a Gergely Alexandra-emlékdíjat ünnepélyes díjátadó ünnepség keretében. Azt a díjat, amelyet minden évben egy olyan embernek ad át a Gergely Alexandra Emlékdíj Alapítvány, akinek élete, tevékenysége példa mások számára. Idén utoljára adják át a rangos elismerést.

Árokba borult egy személyautó Baja és Csávoly között, az 55-ös főút 94-es kilométerénél hétfő délelőtt.

Évtizedek óta megoldatlan probléma a város északi szélén lévő Határ úti szemetelés ügye. A Dong-éri-csatorna Sóstó felőli oldalán élő néhány család rendszeresen tele dobálja szeméttel a csatornát és a partot az összes guberált hulladékkal. A halasi önkormányzat árverésen vásárolná fel a problémás családok lelakott ingatlanjait, hogy véget vessen a szemetes állapotoknak.

Az elmúlt napok tartósan meleg és csapadékmentes időjárása miatt keddtől tűzgyújtási tilalom lép életbe Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékben, így Hajdú-Bihar vármegyével együtt már négyre emelkedett a tilalommal érintett térségek száma – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A Kolon-tónál oktatóközpont, a szegedi Fehér-tónál és a Vörös-mocsárnál bemutatóhelyek, a Nagyszéksós-tónál információs pont jött lére a vizes élőhelyek természeti értékeinek bemutatására – közölte a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztályának vezetője a a nemzeti hírügynökséggel. Kiss Mónika elmondta: a projekt négy olyan helyszínen valósult meg, ahol eddig hiányzott a természeti értékek bemutatását szolgáló infrastruktúra.