Új, kedvezőbb díjszabás

Néhány nap telt el az új, kedvezőbb díjszabás bevezetése óta, így tapasztalatokról még nehéz lenne számot adni. Ugyanakkor ennek előzménye, hogy a kedvezőbb árú bérleteket már egy éve bevezették. Ezen árakat csökkentették tovább.

Hári Ernő

Forrás: Rádió 1 Gong

Hári Ernő elmondta: a kecskeméti önkormányzattal közösen tavaly kezdődött el a bérletárak csökkentése, hogy minél többen vegyék igénybe a tömegközlekedést, hagyják otthon kocsijukat. A díjszabás-reform működik, és most ezen az úton haladva tovább csökkentették az árakat.

Április elsejétől a dolgozói bérletek vagy egész áru bérletek ára gyakorlatilag 50 százalékkal lett kevesebb, a tanuló bérletek ára a tavaly meghatározott 1000 forintról 100 forintra csökkent. A nyugdíjas bérleteknél is kedvezőbb lett az ár: a 2300 forintos havi díj helyett 100 forintot kell fizetni.

Környezettudatos döntés

A díjszabás csökkentésének a célja, hogy minél többen válasszák a tömegközlekedést, a város környezetvédelme, zsúfoltsága érdekében. Szeretnék elérni, hogy a kecskemétiek ha nem is mindennap, de legalább hetente egyszer-kétszer autó helyett buszra üljenek.

Új megállók

Februárban mintegy 25 új, modern és komfortos utasvárót helyeztek ki. Ez az irányvonal folytatódik, annak ütemében, hogy hol használják legtöbben a tömegközlekedést. Hári Ernő ennek kapcsán kifejtette: vannak nagyon jó buszaik, remek díjszabásaik, könnyen, akár mobiltelefonon is elérhető szolgáltatásaik. Ahhoz, hogy a közösségi közlekedést még jobban megszerettessék a kecskemétiekkel, már csak új buszmegállókra van szükség.

Busz és vonat egy bérlettel

A kecskeméti bérletekkel a város közigazgatási határán belül vonattal és volánbusszal is közlekedhetünk. Tavaly decemberben az országban elsőként a vidéki települések közül, a város közigazgatási határán belül lévő valamennyi vasúti személyszállítási szolgáltatás most már teljes mértékben elérhető a buszbérletekkel is. Bővítés is történt, decembertől Felső-Méntelekig lett kitolva a hetényegyházi vasútvonal, valamint a másik irányban, Katonatelepet is bekapcsolták.

A volánbuszok esetében a regionális járatoknál például eddig Helvécia irányába Homokbánya határáig lehetett a járatokat igénybe venni a helyi díjszabással, de januártól jóval tovább, gyakorlatilag majdnem Szabó Sándor telepig.

Bérletvásárlás mobiltelefonnal

Kecskemét élen jár az internetes jegy- és bérletvásárlások terén. Hári Ernő örömmel számolt be róla, hogy sok más várossal szemben, a kecskemétiek jól fogadták az újítást, fogékonyak és nyitottak az újra. Évről-évre növekszik a kereslet, van olyan díjtermékük, melynek a havi eladott mennyiségének közel 50 százaléka már mobiltelefonon történik.

Hidrogénüzemű busz

Arról már hírportálunk is beszámolt, márciusban tesztelték az hidrogénüzemű buszt a városban. A tapasztalatokkal elégedett Hári Ernő. 2019-ben alapították meg a Kecskeméti Közlekedési Központot, most az 5 éves jubileum kapcsán nagyszerű ajándék volt számukra, hogy tesztelhették a jövőbe mutató hidrogénüzemű buszt. Kecskemét önkormányzata is preferálja, hogy a hidrogén meghajtás felé fejlesszék a gépjárműparkot.

A hidrogénüzemű busz tesztelése igazolta a várt adatokat. Csendes, megbízható, 30-40 perc alatt fel lehet tölteni. Egy tankolással 450-500 kilométert tud megtenni, városi körülmények között, mely óriási dolog.

A márciusi teszt után ősszel, várhatóan szeptemberben folytatódik. Újabb egy hónapig tesztelhetik a buszt. A következő hónapokban más nagyvárosokban használhatják. A KEKO a gépparkját a jövőben folyamatosan, több ütemben frissíti majd.

P+R parkoló a Homokbányán

Május elején nyitja meg kapuit a P+R parkoló Homokbánya mellett. Akik vidékről érkeznek ingyenesen letehetik ott az autójukat, és átszállhatnak buszra. Az autóban utazók közül egy személy ingyenesen használhatja egész nap a kecskeméti tömegközlekedést.

További részletekért hallgassa meg a beszélgetést!



A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.